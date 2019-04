Une héroïne Arverne pour le prochain Astérix : "La fille de Vercingétorix" sortira en octobre

Auvergne, France

On ne le savait pas, mais Vercingétorix avait une fille. En tout cas selon Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad (dessin), les auteurs de cet album, leur quatrième Astérix. On ne connait pas grand chose de cette jeune fille, pas question de tout dévoiler avant la sortie de l'album pour les éditions Albert-René. Les seules informations révélées ce mercredi parlent d'une adolescente, dont le prénom sera un jeu de mot (une obligation dans Astérix), qu'elle a un sacré caractère et qu'elle se réfugie dans le village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur pour échapper aux romains et qu'elle est accompagnée par deux guerriers arvernes.

En 2019, nous sommes très heureux de vous présenter La Fille de Vercingétorix qui sortira le 24 octobre ! #LaFilleDeVercingétorix#Asterix60pic.twitter.com/1oWg7OUmDa — Astérix (@asterixofficiel) April 10, 2019

Petite information supplémentaire dévoilée ce mercredi, l'histoire a été inspirée par la découverte il y a quelques années d'un torque celtique (un collier) sur lequel était gravé "la fille du roi" ; de quoi imaginer que Vercingétorix avait une fille. Pour en savoir plus, il faudra attendre la sortie de l'album, le 24 octobre prochain.

Ce 38eme album devrait donc avoir une saveur particulière pour les Arvernes dont les auvergnats sont les descendants. On ne sait pas si la fille de Vercingétorix reviendra sur les terres paternelles, accompagnée par Astérix, Obélix et Idéfix mais les Arvernes seront à l'honneur au moins avec les guerriers qui accompagnent l'héroïne. L'un d'entre eux porte un sanglier-enseigne, le célèbre étendard de guerre caractéristique des tribus gauloises.

Une inspiration Arverne

De toute façon, il sera difficile de faire mieux que "Le Bouclier Arverne", où l'aventure se déroulait sur les terres auvergnates, à Aquæ Calidæ (Vichy), Gergovie et Augustonemetum, l'actuelle Clermont-Ferrand. Avec des références évidentes à la région, la fabrique de roue de Coquelus inspirée par Michelin, devant laquelle se trouve une statue de César, rappelant la statue de Vercingétorix de la place de Jaude.

Nous allons immédiatement lancer une souscription afin de construire une statue place de jaude en face de celle de son père #Asterix60https://t.co/yyTgBA7WyH — Olivier BIANCHI (@olivierbianchi1) April 10, 2019

Un album devenu depuis une référence pour les supporters de l'ASM, puisque "Le Bouclier Arverne" était le onzième album d'Astérix et que le club a remporté son premier bouclier (de Brennus cette fois) pour sa onzième finale. Un bouclier de Brennus présenté en majesté place de Jaude, face au peuple Arverne et à la statue de Vercingétorix, également fidèle porteur de drapeau jaune et bleu au moment des phases finales. Astérix est absolument indissociable du pays arverne.