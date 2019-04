"Astérix et la fille de Vercingétorix" : voici le nom du 38e album des irréductibles Gaulois

Le nom du 38e album d'Astérix a été dévoilé ce mercredi : il s’intitule "Astérix et la fille de Vercingétorix". Il paraîtra le 24 octobre prochain.

"Astérix et la fille de Vercingétorix" : voici le nom (et le thème) du prochain et 38e album des aventures de nos Gaulois préférés.

Dévoilée par le compte officiel d’Astérix sur Twitter, la couverture de l'album représente Astérix et Obélix - entourés notamment du druide Panoramix et de Romains - face à une fille dont on ne voit que son ombre.

Sortie le 24 octobre

Il s'agit du quatrième album d'Astérix réalisé par le dessinateur Didier Conrad et le scénariste Jean-Yves Ferri. Il sortira le 24 octobre prochain.

Début janvier, l'une des planches a été diffusée et la première case de cet album avaient été dévoilées sur les réseaux sociaux où l'on voit notamment le druide Panoramix.

Les aventures du petit Gaulois, imaginé il y a soixante ans par René Goscinny et Albert Uderzo, sont imprimées à plus de cinq millions d'exemplaires.