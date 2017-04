"Astérix et la Transitalique" : le titre du prochain tome qui sortira le 19 octobre dévoilé

Le 37e volet des aventures du célèbre Gaulois a été présenté ce mercredi à Bologne en Italie, au Salon de la littérature jeunesse. L’occasion d’annoncer que l’intrigue se déroulera, pour la première fois, principalement en Italie.

Le duo Jean-Yves Ferri (scénariste) et Didier Conrad (dessinateur) a présenté ce mercredi le 37e opus de la bande-dessinée Astérix. Le prochain tome sera publié le 19 octobre 2017 et s’appellera donc "Astérix et la Transitalique". Pour la première fois depuis sa création par Renée Goscinny et Albert Uderzo en 1959, le Gaulois casqué et son ami Obélix, vont aller plus loin que Rome et sillonner tout le pays.

"C'est aussi une façon de faire un clin d’œil aux origines italiennes d'Albert Uderzo, je pense que cela lui fait plaisir" Jean-Yves Ferri

Astérix et Obélix, vont donc s’aventurer du nord au sud du pays, de la Vénétie à la Sicile. Et le scénariste de préciser qu’à l’époque, l'Italie "ce n'est pas seulement Rome. Ce sont des régions bien différentes et pas toujours favorables à l'empereur, ce qui leur fait un point commun avec la Gaule".

🚨 La torture est terminée ! Il est temps de découvrir le titre de l'#Album37 d'Astérix qui sortira le 19 octobre ! pic.twitter.com/UbtH7TaUxg — Astérix (@asterixofficiel) April 5, 2017

Des informations diffusées petit à petit pour entretenir le suspens

De nouvelles précisions sur le prochain album seront dévoilées dans les mois à venir pour entretenir l’impatience des lecteurs. Le succès de la BD n’est plus à faire avec 370 millions d’albums vendus depuis sa création, traduits en 110 langues. En France, le dernier tome "Le Papyrus de César" a été le livre le plus vendu en 2015 avec 2,3 millions d’exemplaires.

En 2017, cela fera aussi 40 ans que René Goscinny est mort, Albert Uderzo lui, fêtera son 90e anniversaire cette année.