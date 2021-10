"Astérix et le Griffon", 39ème album de la série, sort en librairie

Le plus célèbre des Gaulois est de retour en librairie jeudi 21 octobre. Le 39ème album de la série, signé Didier Conrad et Jean-Yves Ferri, a été tiré à cinq millions d'exemplaires.

Par Toutatis ! Astérix est de retour jeudi 21 octobre pour son 39e album, "Astérix et le Griffon". L'aventure part cette fois d'un rêve prémonitoire du druide Panoramix, qui sent le danger menaçant son homologue chaman chez les Sarmates, un peuple nomade de l'Est de l'Europe. Ces Sarmates ont existé, mais on sait peu de choses d'eux. L'occasion était belle de les imaginer en société aux rôles inversés : les hommes au village et les femmes à la guerre. Quant au griffon, cet animal totem mi-aigle mi-lion, l'empereur Jules César aimerait aller en territoire sarmate afin de le capturer pour sa gloire. Il en a été convaincu par un géographe assez sûr de son fait, Terinconus, le Romain le plus visible dans cette aventure.

Le succès est toujours là

Pour "Astérix et le Griffon", cinquième album signé Didier Conrad et Jean-Yves Ferri, cinq millions d'exemplaires en 17 langues ont été tirés par les éditions Albert René, le succès sera assurément au rendez-vous comme il l'a été pour le précédent tome. "La fille de Vercingétorix", sorti en 2019, s'est écoulé à cinq millions d'exemplaires dont deux millions en France. Depuis la création il y soixante ans des célèbres héros Gaulois par René Goscinny et Albert Uderzo, 385 millions d'albums ont été vendus dans le monde et traduits dans plus d'une centaine de langues. La série se décline aussi sur les écrans. Une série animée signée Alain Chabat est en préparation sur Netflix. Un cinquième long-métrage arrivera également bientôt au cinéma : Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet est attendu pour 2022.