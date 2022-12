Astérix et Obélix : le roi de l'absurde Fabcaro va écrire le 40ème album de la BD culte

Astérix et Obélix vont avoir un nouveau papa. La série culte de bandes dessinées, dont le quarantième album sortira le 26 octobre 2023, sera scénarisé par l'auteur et dessinateur Fabcaro. Ce maitre incontesté de l'humour et de l'absurde est notamment connu pour sa BD "Zaï zaï zaï zaï" ou son roman "Le Discours" (depuis adapté au théâtre et à la télévision).

Le titre de l'album est gardé secret à ce stade. Et le dessinateur reste celui qu'Albert Uderzo avait désigné comme successeur à partir du 35e album en 2013, à savoir Didier Conrad.

Le quatrième scénariste d'Astérix et Obélix

Fabcaro, de son vrai nom Fabrice Caro, 49 ans ? est seulement le quatrième scénariste des aventures de l'irréductible Gaulois, après Goscinny, Uderzo et Jean-Yves Ferri. "J'étais grand fan d'Astérix. C'est un superbe cadeau qu'on fait au gamin que j'étais", a déclaré à l'AFP le scénariste.

"Je veux rester fidèle au cahier des charges - même si le mot n'est pas très joli - ou en tout cas à ce qui fait le charme d'Astérix. Avec des ingrédients classiques, comme les anachronismes, les jeux de mots ou autres. Et surtout rester fidèle aux personnages", a-t-il ajouté.

Ce n'est pas la première fois que Fabcaro scénarise des albums d'une série culte. Entre 2014 et 2016 il a écrit trois tomes d'Achille Talon. L'auteur fait d'ailleurs l'objet d'une rétrospective à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image , à Angoulême, à découvrir jusqu'au 5 mars 2023.

Une série au succès planétaire

Le dernier album en date, "Astérix et le Griffon" en 2021, s'était vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires cette année-là, en un peu plus de deux mois. Personnage sorti de l'imagination d'Uderzo et du scénariste René Goscinny en 1959, Astérix est un best-seller assuré, dans des proportions phénoménales. La série est aussi traduite dans des dizaines de langues et se vend à des millions d'exemplaires à travers le monde.

L'autre événement de 2023 pour Astérix sera la sortie le 1er février du film "L'Empire du milieu", réalisé par Guillaume Canet.