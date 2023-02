Astérix et Obélix signe le meilleur démarrage d'un film français depuis 15 ans

Premier ouf de soulagement pour Guillaume Canet. Malgré des critiques sévères, son film "Astérix et Obélix : l'Empire du milieu" réalise un excellent démarrage au box-office. 466.703 entrées ont été comptabilisées lors du jour de sa sortie, mercredi 1er février.

Un chiffre gonflé par les avant-premières

Les plus célèbres des Gaulois ont légèrement devancé les chiffres de "La Ch'tite famille" de Dany Boon, qui avait fait 451.530 entrées pour son premier jour en 2018, selon les chiffres de CBO Box Office.

C'est le septième meilleur démarrage de tous les temps pour un film français, et le meilleur depuis 15 ans. Il n'a toutefois pas pu dépasser le succès d'un autre film de Dany Boon, "Bienvenue chez les Ch'tis", sorti en 2008 (558.359 entrées).

Le chiffre est néanmoins gonflé par les 275.658 entrées enregistrées lors des projections en avant-premières, qui ont eu lieu quelques jours avant le jour de la sortie officielle.

La pression du box-office pour Guillaume Canet

Avec 65 millions d'euros de budget, le film de Guillaume Canet est le plus cher de l'année pour le cinéma français. Les spécialistes estiment qu'il doit réunir au moins 6 millions d'entrées pour être rentable. "Si un film comme ça ne marche pas, les financiers ne voudront plus investir", a prévenu l'acteur-réalisateur.

Les aventures d'Astérix portées à l'écran ont toujours été des succès populaires. "Mission Cléopâtre" (2022), réalisé par Alain Chabat, avait réuni plus de 15 millions de spectateurs, "Astérix et Obélix contre César" (1999) avait fait 8,95 millions d'entrées et "Astérix aux Jeux Olympiques" (2008) a frôlé la barre avec 6,82 millions.

Guillaume Canet a posté sur Instagram une capture d'écran du nombre d'entrées avec le mot "Merci".