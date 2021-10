Jean-Yves Ferri, scénariste d'Astérix : "le village a été placé en Bretagne, mais en Ariège, ça aurait marché"

Le nouvel album "Astérix et le griffon" sort le 21 octobre. Aux côtés du dessinateur Didier Conrad, le scénariste Jean-Yves Ferri a écrit l'histoire. Il nous raconte comment son village ariégeois, près de Foix, a pu l'inspirer. Et il nous donne des nouvelles d'un héros de BD tarnais...

Quelques jours avant la sortie du 39e album d'Astérix et Obélix, le 21 octobre prochain, Jean-Yves Ferri a répondu aux questions de France Bleu Occitanie. Le scénariste ariégeois en est à sa cinquième aventure du héros gaulois, avec le dessinateur Didier Conrad. Et son inspiration vient en partie de Saint-Pierre-de-Rivière, son village près de Foix.

C'est le premier album sans le regard d'Albert Uderzo, décédé en 2020. C'est un nouvel Astérix qui arrive ?

Albert Uderzo, en fait, avait une présence amicale à côté de nous. Mais il ne faut croire en aucune façon qu'il était interventionniste dans le travail. Au tout début, lorsqu'on a repris la série, bien sûr, il a regardé le dessin de près, mais ensuite, il a vu qu'on bossait sérieusement et il nous a juste encouragés par la suite.

Ça veut dire qu'il ne vous a rien manqué parce que "la passation de pouvoirs" avait eu lieu depuis quelque temps déjà ?

Il faut dire qu'on en est au cinquième album. "Astérix chez les Pictes", ça date de 2013 et depuis, il y a cinq albums qui se sont succédés au rythme d'un tous les deux ans.

Avec Astérix et le Griffon, on va loin géographiquement, et on va loin dans l'inspiration...

La grosse différence, à mon avis, c'est qu'on ne visite pas un pays à proprement parler, un pays qu'on connaît un peu comme les Gaulois avaient visité l'Angleterre, la Belgique et l'Espagne. Cette fois-ci, je me suis amusé à inventer. On va dire un petit royaume plutôt imaginaire. C'est celui des Sarmates, qui est situé en gros dans les steppes d'Europe de l'Est. Et comme on a peu de documents sur les Sarmates, j'étais assez libre pour inventer un peuple et son petit folklore.

Cette inspiration, elle vient d'où ? De Saint-Pierre-de-Rivière, votre village ariégeois ?

Ce qui vient de Saint-Pierre-de-Rivière, c'est le goût de s'intéresser un peu à la nature, c'est sûr. Il ne faut pas oublier aussi que les Gaulois sont des villageois à la base. Et puis on peut reprendre les mots de Claude Nougaro "ici même les mémés aiment la castagne". On est dans un coin où les gens sont plutôt d'un tempérament un peu rebelle, un peu résistant, justement. Donc c'est possible que ça m'ait inspiré. Goscinny et Uderzo avaient placé leur village en Bretagne, mais en Ariège, ça aurait pu marcher.

Parce que c'est un village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur ? Aux citadins, peut-être ?

Oui, il y a de ça. Il y a toujours cet esprit de clocher, ça existe quand même encore un peu. Mais surtout, le caractère combatif. Qu'on puisse se sentir bien à la campagne, dans un monde où tout est en ville. On dirait que tout le monde parle de la ville, et que seules les thématiques de la ville circulent. Donc ça fait du bien de parler un peu de nature.

Est ce une pression quand on écrit des histoires d'Astérix ? Parce que c'est un gros business...

C'est un très gros business. C'est ce qu'on ressent justement dans les périodes de promotion. Alors qu'habituellement, on travaille artisanalement dans les intervalles, comme on le ferait pour n'importe lesquels de nos travaux, de nos séries. Mais à la promo, on sent bien que les gens sont très, très impatients. Qu'il y a une attente. Astérix, ça fait partie du patrimoine.

Une pression aussi de produire ? Un album tous les deux ans, à peu près ?

Là-dessus, on n'est pas trop mal lotis parce que l'éditeur a accepté finalement de garder une politique d'auteur en ce qui concerne Astérix. Il ne faut pas s'imaginer un bureau d'études ou des gens nous confient un cahier des charges. On connaît bien la série depuis un petit moment parce qu'on a grandi avec la lecture d'Astérix. Après, on est libre d'inventer, et d'avancer de notre manière.

Est ce que dans "Astérix et le griffon" il y a un Romain qui s'appelle coronavirus, comme dans un des précédents albums ?

Ça, on me l'a reproché. On m'a dit : "mais qu'est-ce qui t'as pris d'inventer le coronavirus ? On était tranquille !" En fait, je l'ai pas inventé ! Quand j'ai écrit "Astérix et la Transitalique" il y a quatre ans maintenant, le coronavirus faisait partie de la liste des virus, tout simplement. Et je l'avais puisé là-dedans sans savoir que quelque temps après, ça allait prendre cette actualité.

Jean-Yves Ferri, votre vie aujourd'hui, c'est Astérix. Mais est ce qu'on aura bientôt des nouvelles d'un certain Aimé Lacapelle ?

Je vois que j'ai affaire à des vrais amateurs. Aimé Lacapelle, c'est une série que je faisais pour Fluide Glacial. Mais c'est vrai qu'elle a été stoppée parce qu'il y a eu d'autres choses. Il y a eu le "Retour à la terre", "De Gaulle à la plage", et d'autres séries avec lesquelles j'ai enchaîné.

Aimé Lacapelle, c'est un agriculteur tarnais à la frontière Tarn / Aveyron. Et c'est vrai que des lecteurs de ce coin-là, souvent, me le rappellent, ils me disent : "on aimerait la suite des aventures d'Aimé Lacapelle !" Parce que c'est un agriculteur-enquêteur, il menait des enquêtes agricoles à bord de son tracteur, en tant que membre du BIT, le Bureau d'Investigation Tarnais.

Et donc on va le revoir bientôt ?

Si vous vous promenez un peu par là-bas, vous en trouverez encore quelques-uns comme ça en tracteur, des vieux garçons (rires). Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu accaparé par Astérix. Mais qui sait ? Il y a de quoi raconter...