Astérix : le prochain album des aventures de l'intrépide Gaulois s'intitulera "Astérix et le Griffon"

Les éditions Albert René ont dévoilé ce lundi le titre du prochain album du Gaulois le plus connu du monde qui s'appellera "Astérix et le Griffon". Ce 39e album, qui sortira le 21 octobre, est signé par le duo Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad (dessin).

Astérix, Obélix, Idéfix et le druide Panoramix partiront à la poursuite de cet animal mythique, mi-lion, mi-aigle.

Ce 39e album sortira deux ans après "Astérix et la fille de Vercingétorix" et bénéficiera d'un tirage exceptionnel de plus de 5 millions d'exemplaires. Si les éditions Albert René, comme à leur habitude, se sont montrées très discretes sur l'histoire de ce nouvel album, le scénariste Jean-Yves Ferri a précisé que le point de départ de cette nouvelle aventure est parti d'une "représentation sculptée de la Tarasque, un animal terrifiant des légendes celtiques".

Depuis la création il y soixante ans des célèbres héros Gaulois par René Goscinny et Albert Uderzo, 385 millions d'albums ont été vendus dans le monde et traduits dans plus d'une centaine de langues.