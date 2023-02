Astérix : "Une vision des Gaulois qui date des années 50 ", pour l'historien Erwan Chartier Bretagne

Astérix et Obélix : l'empire du Milieu sort ce mercredi en salles. C'est l'occasion de demander à l'historien Erwan Chartier, également journaliste au Poher, ce qu'il faut penser de la BD et de ce qu'on y apprend.

France Bleu Breizh Izel : Astérix, c'est pour un historien, c'est un plaisir ou ça hérisse ?

Erwan Chartier : Il faut le prendre avec bonne humeur. C'est juste que ça nous apprend plus sur nous, ce qu'on imagine sur les Gaulois que ce qu'ils ont été. Parce qu'il y a plein de clichés qui sont véhiculés, qui sont marrants. Par exemple, on n'a pas de représentation de gaulois moustachu. On a un barbu qu'on a trouvé sur une statuette de gaulois barbu à Trémuson. Mais sinon ils étaient plutôt avec des cheveux courts et glabres. On n'a pas trouvé de casque ailé. Il y a plein de choses que ça véhicule sur les Gaulois, mais qui en fait qui représentent plutôt les Français du XXᵉ siècle.

Et les menhirs aussi.

Il n'y a jamais eu de Gaulois à tailler de menhirs. C'est beaucoup plus ancien. Les menhirs, c'est 2.000 ans avant les Gaulois et avant les Celtes, même s'il y avait ce qu'on appelle des stèles gauloises, des petites stèles qu'on retrouve souvent à côté des églises, dans l'ouest de la Bretagne.

Et les chefs vont sur les boucliers ?

Alors ça, c'est aussi une autre représentation, un peu du XIXᵉ siècle, où on n'a pas forcément de témoignages. Le problème des Gaulois et des Celtes en général, c'est qu'ils n'écrivaient pas. Il y avait un tabou sur l'écriture, donc on n'a pas leurs propres textes. On a juste les témoignages d'auteurs grecs et latins. Donc, ils sont souvent déformés ou qui ne comprenaient. Là, on a vraiment des témoignages et même des témoignages archéologiques, par exemple sur les banquets, les Gaulois aimaient régler leurs affaires politiques par des banquets. Ils importaient beaucoup de vins italiens qui étaient consommés dans ces banquets.

Pour accompagner le sanglier ?

Là, par contre, on n'a pas beaucoup de témoignages archéologiques, en tout cas sur la consommation de sanglier. Par contre, le sanglier est souvent représenté sur leurs emblèmes guerriers. On a des représentations de sangliers associées à la guerre et au monde guerrier chez eux.

Vous parlez souvent d'Astérix à vos étudiants à la fac ?

Je commence justement par leur dire qu'il n'y a pas eu de menhirs gaulois. Et puis après, on essaye d'étudier ça pendant quelques heures, l'archéologie du monde celtique. Parce que même le mot Gaule, il a sans doute été inventé par César pour borner sa conquête, sachant qu'il y avait des Celtes aussi à l'est du Rhin dans tout ce qui est le sud, une bonne moitié sud de l'Allemagne actuelle et sans doute des Germains aussi dans ce qui concerne la Gaule.

Parce qu'il n'y a pas de Gaulois, en fait, il y a des tribus.

C'est un ensemble de peuples avec quand même des traits civilisationnels communs. On retrouve un peu les mêmes objets, mais, ça va de l'Armorique chez nous jusqu'à pratiquement la Turquie. C'est une très grande civilisation qui a marqué l'Europe. Une vingtaine de pays européens ont un passé celtique. Donc, on retrouve un peu les mêmes objets archéologiques où il y avait sans doute des traits communs, des langues assez voisines, peut-être aussi des phénomènes religieux qui étaient communs. Et ce n'était pas un empire centralisé. C'était quelque chose de très polycentrique. La recherche progresse aussi sur cette société.

Et c'est aussi peut-être l'avantage d'Astérix, c'est que ça nous tire, ça nous donne envie d'en savoir plus.

C'est ça qui est vraiment génial avec cette BD. Il y a tout l'humour aussi, j'adore dans les premiers Astérix jusqu'à aujourd'hui, les jeux de mots et les noms des personnages. Je suis très fan. Et puis il y a quand même pas mal de choses qui sont historiquement prouvées. On va dire quand même que c'est une vision des Gaulois qui date des années 50 et depuis, il y a eu beaucoup de fouilles et de recherches archéologiques. Donc, on a beaucoup changé notre regard sur ces sociétés.

Autre chose qui n'est pas sûr, où se trouve l'emplacement du village gaulois ?

Il y a quand même un gros indice que ça serait vers Erquy parce qu'il y a un très beau site de l'âge du bronze, de l'âge du fer. Les archéologues, pour parler des Gaulois et de cette période celtique, on préfère parler d'âge du fer puisque c'est là où on invente, et qu'on commence à utiliser massivement le fer dans l'agriculture et dans les affaires militaires. Et c'est vrai qu'à Erquy, il y a un très beau site, un éperon barré près de la côte. Donc il y a quand même quelques indices que Goscinny et Uderzo seraient peut-être passés par là. Ils auraient peut-être choisi ce site.

