"Astronaute chez soi" : la Cité de l'espace de Toulouse lance des défis à relever à la maison

Pas facile de s'occuper en famille en cette période de confinement à cause du coronavirus. Heureusement, la cité de l'espace, qui est actuellement fermée, a pensé à vous et à vos enfants avec son défi ludique et instructif : "Astronaute chez soi". Le principe est simple, sur son site la Cité de l'espace publiera régulièrement des défis à relever à la maison pour se mettre dans la peau d'un astronaute et mieux comprendre son quotidien.

Il faut dire que l'on partage un point commun avec les astronautes en ce moment. Nous sommes confinés à l'intérieur, les sorties sont limitées... Le directeur de la Cité de l'espace Jean-Baptiste Desbois a immédiatement fait le lien entre la situation de confinement et la Station Spatiale Internationale : "Vous avez aimé la mission de Thomas Pesquet ? Vous l'avez suivie avec passion? C'est à votre tour maintenant, prenez vous pour un astronaute !".

Un premier défi déjà en ligne

Le premier challenge est déjà disponible depuis quelques jours. Il s'agit de se mesurer allongé puis debout. Un défi d'une dizaine de minutes qui a pour objectif de montrer que nous sommes plus grands allongés, comme les astronautes qui flottent dans la station spatiale. En apesanteur leur colone vertébrale n'est pas tassée.

Le directeur de la cité de l'espace Jean-Baptiste Desbois, promet bien d'autres défis à venir, comme par exemple comment on perd le goût des aliments dans l'espace, ou encore comment bien ranger sa chambre comme dans les cabines de l'ISS, pour que tout ne se mette pas à voler... Ce défi risque de plaire autant aux parents qu'aux enfants.

Un hashtag #Astronautechezsoi est disponible pour que vous partagiez vos expériences sur les réseaux sociaux.