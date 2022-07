Astronomie : l'observatoire de Tauxigny fait peau neuve

C'est un ingénieur du sud de la France, Antoine Caillot, qui mène les travaux. En fin de semaine dernière, il a démonté les anciennes coupoles. Et effectivement, après 24 ans, elles ne fonctionnent plus très bien : "Avec le temps, elles se sont déformées, elles tournaient mal, et le système d'ouverture était cassé, ce qui rendait d'utilisation du télescope impossible". Les nouvelles coupoles sont plus lourdes, plus solides, mais surtout plus modernes : "Elles sont montées sur un rail et il y a un système électrique à l'intérieur, qui fait qu'elles vont pouvoir tourner toutes seules. Les astronomes pourront suivre leur rotation à distance et savoir à tout moment où est l'ouverture".

Toutes les pièces ont été prédécoupées dans un atelier du sud de la France. Il ne reste plus qu'à les assembler. © Radio France - Mathilde Cariou

Des travaux de modernisation

Nouvelle coupole, mais aussi nouveau téléscope : l'appareil en bois va être remplacé par une structure en carbonne. Et dôté d'un système de contrôle à distance : "Avant, quand on utilisait le télescope, on s'installait directement dans la coupole, avec les ordinateurs et tout le matériel" explique Philippe Camo, un des membres du conseil d'administration de la Société Astronomique de Touraine. "Maintenant, on va pouvoir commander le matériel à distance. On a emménagé un pièce au rez-de-chaussée, et tout se fera de là". Quand aux anciennes coupoles, pas de gaspillage. Elles vont être diposées sur le site de l'observatoire, et transformées en hébergement pour les amateurs d'astronomie.

Inaugurés à l'automne

Les travaux sur la coupole s'inscrivent dans une démarche plus large de modernisation du site de l'observatoire. à l'automne, plusieurs nouveaux dispositifs devraient être présentés au planétarium, avec notamment une exposition sur mars. Les nouvelles coupoles ainsi que les activités du planétarium devraient être dévoilés à l'automne