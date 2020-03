Atelier cuisine en famille !

2 recettes sucrées et réconfortantes pour vous et vos enfants...

On démarre avec le chef Chern Hwei Gan qui vous propose sa crème caramel à sa façon !

Chern Hwei Gan, chef du Parapluie à Dijon - Rozenn Krebel

Vous le retrouvez au restaurant Parapluie, rue Monge à Dijon et en attendant, voici le décor...

Ambiance douce et exotique au Parapluie ! - Christophe Fouquin

... Et voilà la recette, avec le fameux "pandan", plante tropicale très répandue et cultivée en Asie du Sud-Est. Facilement reconnaissable à ses longues et fines feuilles vertes très odorantes, le pandan existe sous 3 formes : la feuille de pandan, l'extrait naturel ou l'arôme artificiel.

Miam la crème caramel des Martiens ! Copier

Et comme on a encore le temps, on retrouve cette fois le chef Richard Bernigaud qui vous invite à faire un biscuit de Savoie et un milkshake fraise !

Richard Bernigaud, chef de l'Essentiel à Dijon - Rozenn Krebel

à l'occasion, allez tester L'Essentiel, rue Audra à Dijon, ça ressemble à ça :

L'Essentiel, un cadre chaleureux, élégant et convivial

Et maintenant, place à la recette !

Un goûter gourmand, complet et équilibré ! Copier

Et maintenant à vous de vérifier si ça ressemble à ça ?...