Des ateliers pour les archéologues en herbe au Musée de la Romanité

Nîmes, France

Si vous cherchez comment occuper vos enfants en vacances par ce temps pluvieux, vous pouvez vous rendre au Musée de la Romanité ! Depuis ce lundi et jusqu'au 2 novembre, l'atelier "Squel'ette intéressante cette histoire !" propose aux enfants âgés de 7 à 15 ans une initiation à l'archéo-anthropologie. Autrement dit : l'étude et la fouille des tombes romaines. La session dure une heure et demi et se scinde en deux temps, comme l'explique Marion Lambert, médiatrice au musée : "Tout d'abord, on étudie des sépultures romaines de l'époque, on observe comment les Romains procédaient pour enterrer les morts. Puis, on passe à un atelier pratique, pour rendre l'activité immersive !"

Découvrir comment les archéologues travaillent

C'est donc la fouille d'une tombe de deux mètres de longueur et un mètre de largeur qui attend les chercheurs en herbe. Munis d'un pinceau et d'une petite truelle, ils déblaient délicatement le sable pour trouver des vestiges (amphores, lampes à huile...), jusqu'à la découverte du faux squelette. Cette activité se veut ludique, et c'est ce qui plaît à Sabine, venue avec ses deux garçons : "C'est très intéressant, ça change de faire ce genre d'activité. Cela permet aux enfants de venir au musée aussi. Ils s'amusent et en même temps, ils apprennent beaucoup de choses."

"Au début, je pensais que les enfants allaient fouiller partout sans forcément respecter les consignes. Mais ils sont très attentifs et font preuve de minutie." Marion Lambert, médiatrice au musée

"Squel'ette intéressante cette histoire", du 19 octobre au 2 novembre au Musée de la Romanité, tous les jours, à 10h30 et 14h30. Tarif enfant : 8 euros / tarif accompagnant : 12 euros. Réservation possible en cliquant sur ce lien.