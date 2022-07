Au cinéma Studio République au Blanc, des cinéphiles réalisent et tournent un film

C'est l'histoire d'un fantôme qui veut aider le caissier du cinéma à sauver son établissement. Depuis le début du mois de juillet, une vingtaine de personnes réalisent un film dans le cinéma Studio République au Blanc, dans la Brenne. Parmi les participants, une dizaine de jeunes de 13 à 25 ans, et six patients du service addictologie du Centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc. Tous y découvrent les coulisses du cinéma, de l'écriture au montage d'un film. "J'aime entrer dans la peau du personnage, et sortir de la réalité du quotidien", explique Romane, 15 ans, et personnage principal. C'est la deuxième fois qu'elle joue dans un film.

Tous les acteurs sont novices. © Radio France - Emma Steven

Etre acteur, ce n'est finalement pas si facile que ça , estime Juliette 13 ans : "J'étais en vacances chez ma grand-mère et je me suis dit que ca serait chouette d'en savoir plus sur ce métier. Et c'est assez compliqué de parler devant une caméra". Concentré sur ses plans, Olivier, patient dans le service d'addictologie se sent fier. "J'ai beaucoup appris sur le placement des personnes, sur l'utilisation et les réglages des lumières. Maintenant, dès que je vais regarder un film, je vais repenser à tout ça", affirme-t-il.

Une production collective pour créer du lien social

L'intégralité du scénario a été écrit par les participants, en collectif. "Je me suis éclatée ! Cet atelier m'a permis de rencontrer du monde, de socialiser, voire même de sensibiliser les jeunes à notre maladie", estime Christelle, patiente dans le centre hospitalier et gérante du cinéma dans le film.

Au départ, l'atelier devait uniquement recevoir des adolescents. Sur demande du service d'addictologie, l'établissement a ouvert ses portes aux patients volontaires. "Les adolescents ont poussé les adultes et inversement. Il y a eu un très beau partage de l'imagination de chacun et je suis sûre que le résultat sera super", espère Véronique Champigny, directrice du cinéma. Le film devrait être présenté par les acteurs et les réalisateurs, en salle, à la rentrée.