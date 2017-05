PHOTOS | Ateliers ouverts en Alsace : à Bischwiller, des artistes s'exposent dans leur jardin

Ce week-end et le week-end prochain se tient l'opération Ateliers ouverts en Alsace. Plus de 400 artistes proposent au public de découvrir leurs œuvres gratuitement et d'échanger avec eux. Reportage à Bischwiller.

Des peintures appuyées au mur de la maison ou pendues au volets, des sculptures en papier mâché posées sur un escabot... Le jardin de Virginie Hils, situé à Bischwiller (Bas-Rhin), est presque méconnaissable. Elle et trois autres artistes du collectif Les Maquizarts participent en ce week-end du 13 et du 14 mai, ainsi que le week-end prochain, à l'opération Ateliers ouverts. Le principe ? Les visiteurs peuvent entrer et déambuler librement dans 122 ateliers d'artistes en Alsace.

Œuvres d'Émilie Marçot exposées à Bischwiller pour les Ateliers ouverts, en mai 2017 © Radio France - Aude Raso

Opération Ateliers ouverts à Bischwiller en mai 2017, avec une œuvre d'Éléonore Dumas © Radio France - Aude Raso

Plus de 400 artistes participants en Alsace

Le cadre extérieur donne une toute autre dimension aux œuvres exposées. C'est le cas notamment de ce personnage qui semble émerger d'un flot de bandes magnétiques au beau milieu du jardin. "Les reflets, le soleil, le vent lui donnent un côté vivant. Et ça on ne le trouve qu'en extérieur", commente Éléonore Dumas, la plasticienne qui l'a réalisé.

Opération Ateliers ouverts, ici à Bischwiller en mai 2017 © Radio France - Aude Raso

Opération Ateliers ouverts, ici à Bischwiller en mai 2017 © Radio France - Aude Raso

Dans le jardin de Virginie, une table a été installée, afin de permettre aux visiteurs de se restaurer... et surtout d'échanger. "Souvent le public n'ose pas venir nous voir, explique Émilie Marçot, qui expose ici ses portraits de peuples menacés à travers le monde. Mais dans un cadre convivial comme celui-là, on a le temps de s'apprivoiser, afin qu'ils nous donnent leur ressenti." Plus de 400 artistes alsaciens participent à l'opération Ateliers ouverts.

L'atelier de Virginie Hils à Bischwiller en mai 2017 © Radio France - Aude Raso