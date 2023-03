Athée-sur-cher : cette association et ses 12 salariés pourraient bientôt disparaître

Cela fait 43 ans que le Club Loisirs et Culture d'Athée-sur-Cher propose des activités périscolaires et extrascolaires dans la commune. L'association pourrait bien disparaître car les élus comptent ouvrir le marché à la concurrence. C'est ce que craignent les 12 salariés et les membres de l'association, qui se rassemblent devant la mairie avec des parents, ce mercredi 15 mars.

ⓘ Publicité

"Une association locale, historique, très démocratique"

"L’association est reconnue par tous les partenaires institutionnels (CAF, Etat) pour la qualité de sa démarche pédagogique et pour sa gestion saine et professionnelle", assure Club Loisirs et Culture, dans un communiqué.

Le vote du conseil municipal à ce sujet ne serait que consultatif, ce mercredi. La décision de soumettre l'accueil de loisirs d'Athée-sur-Cher à une procédure de marché public devrait être votée le 30 mars par la Communauté de commune.

"La Communauté de Communes fait donc le choix de mettre en péril une association locale, historique, très démocratique, avec de nombreux bénévoles investis, et qualitativement reconnue", poursuit l'association.