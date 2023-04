Athos, Porthos et Aramis, les trois mousquetaires béarnais

Le film Les Trois mousquetaires : D'Artagnan est sorti en salles le mercredi 4 avril et connaît déjà un beau succès, avec presque 200.000 entrées pour le premier jour. L'occasion pour le Béarn de briller un peu puisque Athos, Porthos et Aramis sont béarnais comme le rappelait le journal La République des Pyrénées . D'Artagnan est gersois mais Aramis et Porthos sont de la vallée de Barétous, près d'Oloron-Sainte-Marie, et Athos est originaire d'Athos-Aspis, près de Sauveterre. Beaucoup de Béarnais ont servi parmi les mousquetaire grâce à Henri IV qui s'est entouré de gardes béarnais quand il a accédé au trône en 1589. Et même après sa mort en 1610, de nombreux jeunes pyrénéens ont continué d'assurer la protection du roi.

Henri d'Aramitz, Isaac de Pourtau, et Armand de Sillègue d'Athos sont devenus à peu près à la même période, vers 1640, des mousquetaires. Les trois ont inspiré les personnages d'Alexandre Dumas mais en réalité on connaît peu de choses sur leurs faits d'armes. Par exemple, on ne sait ni quand ni où est mort Henri d'Aramitz, on sait qu'il est revenu se marier en Béarn après la dissolution des mousquetaires en 1646.

Pierre Casabonne, maire d'Arette et créateur de la confrérie des mousquetaires © Radio France - Fanny Narvarte

Même chose pour Isaac de Pourtau, la légende laisse entendre qu'il est mort dans le château de Lanne-en-Barétous, mais là encore pas de preuves. Armand de Sillègue d'Athos est décédé lors d'un affrontement en 1643, au Pré-aux-Clercs, un jardin connu à Paris pour les duels.

Cet héritage rend fier le maire d'Arette, Pierre Casabonne. Ce passionné d'histoire espère que la sortie du film de Martin Bourboulon permettra aux habitants du Béarn de se saisir de leur patrimoine souvent méconnu alors que le roman d'Alexandre Dumas fait partie des chefs-d'œuvre de la littérature française. Pierre Casabonne a fondé en 1989 la confrérie des mousquetaires pour continuer de raconter l'histoire des soldats béarnais.