Atteinte d'Alzheimer, une ancienne ballerine retrouve la chorégraphie du Lac des Cygnes

Le temps et la maladie ont peut-être altéré sa mémoire, mais ne l'ont pas effacé, loin de là. Atteinte d'Alzheimer, Maria C. González a retrouvé à la fois ses émotions et la chorégraphie du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Dans une vidéo très émouvante réalisée et publiée par l'association Música para Despertar ("Musique pour s'éveiller) dans une maison de retraite d'Alicante, en Espagne, on voit l'ancienne danseuse sur une chaise roulante, casque autour de la tête, se transformer à l'écoute des premières notes du ballet.

Ses yeux s'éveillent, ses bras s'écartent et ses automatismes se font plus fluides à mesure que la mélodie avance. "Ça c'est le corps du ballet. Là, il y a plus de jambes, les danseuses sont cinquante", détaille par la suite Maria C. González. Des souvenirs enfouis depuis les années 60, lorsqu'elle était ballerine à New-York d'après l'association.

Une vidéo d'hommage à l'ancienne danseuse

La vidéo a été tournée en 2019, quelques temps avant le décès de la ballerine, mais n'a été diffusée que le 30 octobre dernier, pour lui rendre hommage. Le moment est d'ailleurs décrit comme "l'un des plus impressionnants" vécu par l'association d'après ses membres dans la description publiée.

D'après Música para despertar, la mémoire musicale fait partie "des dernières zones à disparaître dans le cerveau endommagé par la maladie d'Alzheimer". La vidéo n'est d'ailleurs pas la seule de ce type proposée sur la chaîne de l'association, spécialisée dans l'utilisation de la musique pour soigner l'anxiété des malades, calmer leur stress et leur faire retrouver pourquoi pas quelques souvenirs à travers des airs familiers.