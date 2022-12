Atteinte d'un trouble neurologique très rare, Céline Dion annule une partie de sa tournée

Les larmes aux yeux, la voix qui se brise, un visage accablé : c'est dans une vidéo teintée d'une profonde émotion que Céline Dion annonce, ce jeudi sur les réseaux sociaux, devoir annuler une partie de sa tournée en raison de ses problèmes de santé. Elle annonce avoir été diagnostiquée comme souffrant d'un trouble neurologique très rare, à l'origine de ses spasmes musculaires, qui affecte également ses cordes vocales.

Des difficultés à marcher, la voix empêchée

"Comme vous le savez, j’ai toujours été un livre ouvert", débute la chanteuse dans sa vidéo. "Jusqu’à maintenant, je n’étais pas prête à parler de ce que j’ai eu à traverser. J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi d’y faire face", confie-t-elle face caméra.

"Récemment, j’ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelée le Stiff Person syndrome (le syndrome de l'homme raide en français, ndlr), qui atteint environ une personne sur un million", poursuit la star. "On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c’est la cause des spasmes musculaires dont je souffre", avoue-t-elle. "Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J’ai parfois beaucoup de difficulté à marcher, et je ne ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais", détaille-t-elle, avant que sa voix ne se brise en sanglots.

Les dates parisiennes maintenues , le concert des Vieilles charrues annulé

"Je ne serai pas prête a recommencer ma tournée en Europe en février", annonce Céline Dion dans sa vidéo. Je ne suis pas en état de faire mes concerts,", déplore la chanteuse.

Huit concerts prévus cet été, dont celui prévu aux Vieilles Charrues, sont annulés, précise BFMTV, citant l'entourage de la star. En revanche, la production assure que les autres concerts annoncés entre le 26 août et le 4 octobre 2023 sont eux maintenus. Parmi ces dates maintenues, les concerts prévues à Paris les 1er, 2 ,5 , 6, 9 et 10 septembre 2023.