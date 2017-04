Attention aux vols d'outils dans les jardins

Avec l'arrivée des beaux jours et les vacances scolaires, vous êtes nombreux à passer du temps dans votre jardin, à sortir les tondeuses et les sécateurs. Du matériel de jardin très prisé des voleurs car facile d'accès dans les propriétés privées. Les gendarmes du Var appellent à la prudence.

Il fait beau, c'est le printemps alors vous consacrez un peu de votre temps libre à vous occuper de votre jardin. Cette activité liée à la détente nécessite d'adopter une certaine vigilance ces jours-ci. Du matériel de jardin, des tondeuses, des sécateurs, des taille-haies sont régulièrement volés dans les jardins privés.

Les gendarmes appellent les amateurs de jardinage à la prudence. Il s'agit de fermer à clés ou à l'aide d'un cadenas les cabanons et les autres abris de jardin au moins pour retarder l'effraction et dissuader les malfaiteurs. Par ailleurs, installer un système d'éclairage automatique peut faire fuir les intrus.

Relever les numéros de série et prendre ses outils en photo

" On a mis un cadenas dans le cabanon et dès qu'on se sert d'un marteau ou d'un autre outil on le remet tout de suite après dans le cabanon et on reste vigilants, nos voisins se sont faits voler " raconte Joëlle, une toulonnaise.

Autre conseil : bien relever les numéros de série des outils et ne pas hésiter à les prendre en photo, avant qu'ils ne disparaissent.