Dans le centre-ville d'Orléans, les quais sont fermés à la circulation, en raison du Festival de Loire

Le Festival de Loire débute mercredi à Orléans, mais les préparatifs et installations sont en cours sur les quais de Loire : ils sont fermés aux voitures dans les deux sens entre le pont George V et le pont Thinat, et ce jusqu'au 29 septembre.

Les quais de Loire, dans le centre-ville d'Orléans, sont interdits à la circulation depuis dimanche 19 septembre, en raison de la 10ème édition du Festival de Loire qui débute ce mercredi. Le ballet des camions et engins a débuté pour installer les stands, guinguettes et mettre à l'eau les dizaines de bateaux attendus pour ce qui constitue le plus grand rendez-vous européen de marine fluviale.

Les cyclistes peuvent emprunter les quais de Loire le 20 et 21 septembre, dans le couloir laissé libre (à droite des barrières et des rubalises) © Radio France - A. Denéchère

Précisément, le quai du Fort-Alleaume et le quai du Châtelet sont fermés dans les deux sens. Et de nombreux automobilistes se sont cassés les dents ce lundi matin face aux barrières et aux agents de sécurité postés devant. Seuls les cyclistes, pour le moment (lundi et mardi) sont autorisés à emprunter ces quais de Loire côté Nord, entre le pont Thinat à l'est et le pont George V à l'ouest.