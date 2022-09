Au bois du Tay, roulez jusqu'à 25 km/h sans effort avec la trottinette électrique tout terrain

Rouler à 25 km/h en pleine forêt, sans un effort ? C'est possible et c'est la promesse faite par Laurent Heine grâce à ses trottinettes électriques tout terrain. Le propriétaire du domaine Kohlandtay, à Hambers, dans le Nord-Mayenne, propose sensations et découverte du bois du Tay et de ses 135 ha, avec ses engins agrémentés de deux moteurs électriques et de grandes roues, comme celles des VTT.

La première étape de la balade commence par l'équipement, pour pratiquer en toute sécurité : casque, gants, lunettes et sac-à-dos. "Le système que nous avons est avec la batterie sur le dos", souligne l'accompagnateur Laurent Heine. Le propriétaire invite ensuite à prendre en main le fameux véhicule et à s'exercer : démarrage, passage des vitesses, virages, freinage d'urgence aussi.

12 km de circuit sur les 20 km du bois

Quand l'amateur de sensations fortes a compris le fonctionnement du bolide, direction le circuit ombragé de 12 km dans le bois du Tay et les jolies surprises qu'il cache, telle que sa chapelle. "Il y a le côté technique et puis, forcément, le côté visuel, de découverte de la forêt", ajoute Laurent Heine. Les deux moteurs qui équipent chaque trottinette, un à l'avant et un à l'arrière, permettent "de pouvoir se balader dans le bois sans jamais mettre le pied à terre", poursuit le gérant.

J'ai testé pour vous : la trottinette électrique tout terrain, au bois du Tay, à Hambers (Mayenne) Copier

Le propriétaire du domaine se souvient du moment où il a choisi de proposer ces huit engins à ses hôtes :

Quand je suis arrivé ici, j'ai acheté un VTT et j'ai rapidement compris que le plaisir que j'avais en descente était largement annulé par le plaisir que j'avais dans la montée (rires). Je me suis dit : 'Il faut que je trouve une solution 100 % plaisir.' J'ai trouvé celle-ci [la trottinette électrique tout terrain]."

Seconde balade en préparation

Pour tester cette balade sportive, à destination des plus téméraires, comptez 25 € pour 50 minutes de pratique. L'activité est accessible dès 12 ans. De son côté, Laurent Heine réfléchit déjà à proposer un autre circuit, qui devrait encore regorger de surprises : le prochain chemin devrait proposer une vue sur la célèbre butte du Montaigu.