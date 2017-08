Au Bonheur des Mômes investit le Grand-Bornand pour sa 26e édition

C'est parti pour six jours de fête dans le village des Aravis : mimes, danseurs, jongleurs, compagnies de théatre et autres troubadours et saltimbanques sont réunis pour le plus important festival européen de spectacles jeune public.

Connaissez-vous la harpe aquatique et la pieuvre sifflante ? Avez-vous entendu parler d'Elvire Cocotte ou de l'Escamoteur ? Impossible de tous les présenter et de tout raconter : 87 compagnies françaises et internationales vont donner pas moins de 453 représentations dans les moindres recoins du village-station du Grand-Bornand jusqu'au 25 août.

Ouverture du festival au Chinaillon © Radio France - Nathalie Grynszpan

Des dizaines de milliers de spectateurs vont profiter de cette fête de la poésie et de l'humour.

Reportage dans la rue des Saltimbanques au Chinaillon Copier

Rencontre entre la marionnette en corde et la petite fille au Chinaillon © Radio France - Nathalie Grynszpan

Au Grand-Bornand, il existe désormais une "génération festival" : de jeunes Bornandins qui ont baigné dans l'atmosphère du cirque et du théatre depuis toujours. Pierre et Hugo ont créé un café associatif, le café des artistes, et animent des ateliers. Chacun a sa manière a construit sa vie grâce au festival. Hugo, 31 ans, est dans le spectacle, Pierre, 36 ans, dans le dessin.

PIerre et Hugo, Bornandins, la génération festival Copier