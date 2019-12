Au centre de prélèvement du sang de Metz, on peut donner son sang mais aussi des jouets

Metz, France

Dans le cadre du mois de la générosité, l'Etablissement français du sang collecte jusqu'au 31 décembre des jouets dans ses centres du Grand Est. "Cette année et pour la première fois, on propose aux donneurs et au personnel d'amener des jouets en bon état qui seront donnés aux enfants hospitalisés du CHR de Mercy par l'intermédiaire de l'association La pédiâtrie enchantée", détaille Marie Prella, chargée de promotion du don sur le site de Metz.

Pour l'occasion, une hotte a été déposée sous le sapin, à l'entrée du centre de la rue des Dames. "Elle est déjà bien pleine, se félicite Marie Prella. On a des jeux de sociétés, des bracelets et plein de petites choses." Les jouets sont récupérés chaque semaine par l'association La Pédiatrie enchantée, avant d'être redistribués. Une seule condition avant de donner ces objets : il faut qu'ils soient en bon état.

Pour faire une pierre deux coups, sachez aussi que l'EFS a besoin également de dons du sang. "Au niveau des stocks, on a des difficultés encore est toujours pour les mêmes groupes, notamment O+, où on est à six jours et c'est insuffisant puisque le stock idéal ce serait douze jours", regrette la médecin Christine Lotte.

Le centre messin de l'EFS vous accueille du lundi au vendredi, même pendant les vacances de Noël sauf pendant les jours fériés les 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er janvier.