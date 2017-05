Au château d'Autignac, quand vélo rime avec photo

"Les cycles de l'Amour", tel est le titre de l'exposition de photos en noir et blanc de Jean-Claude Martinez, consacrée au vélo et installée pour deux mois dans le très beau château d'Autignac, entre Béziers et Bédarieux.

En 2008, Jean-Claude Martinez, photographe biterrois, expose ses premières photos consacrées au vélo dans les arènes de Béziers et invite les amateurs à venir la découvrir en deux roues ! Succès immédiat et début d'une longue aventure.

Neuf ans plus tard, au terme d'un tour de France mais aussi de nombreux voyages à l'étranger, retour au point de départ avec une exposition toute en noir et blanc, intitulée "Les cycles de l'Amour" . Une cinquantaine de photos triées sur le volet et exposées en intérieur comme en extérieur au château d'Autignac, un lieu tout aussi prestigieux que magique.

Jean-Claude Martinez est un photographe reconnu, certes, mais il est aussi un ardent défenseur de la pratique du vélo en ville. Il est d'ailleurs à l'origine de l'association "velociutat" à Béziers. Tout au long des "cycles de l'Amour", il a multiplié les clichés dans des dizaines de villes de France qui souhaitent développer ce moyen de locomotion à la fois écologique et convivial.

Très souvent en résidence d'artiste, il a sans cesse enrichi et exposé son travail au fur et à mesure de son périple.

"Photographier des amoureux qui partagent le même vélo, je trouve que c'est toujours très beau."

Cyclistes sur le parvis de la cathédrale Saint Nazaire à Béziers - Jean-Claude Martinez

Outre le choix assumé du noir et blanc, Jean-Claude Martinez cherche, à travers ses photos, à amorcer la discussion avec les cyclistes qu'il immortalise. Et autant que faire se peut, il les invite à venir se voir lors des expositions qu'il propose aux quatre coins de France.

"J'essaie que les personnes me voient pour qu'il y ait une certaine complicité."

Le première photo des "cycles de l'Amour" prise en Roumanie - Jean-Claude Martinez

L'exposition "Les cycles de l'Amour" est visible au château d'Autignac du 12 mai au 15 juillet. Pour en savoir plus sur le travail de l'artiste, consultez son site.