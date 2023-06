Au château de Meung-sur-Loire, le Festival de la sieste invite les visiteurs à la relaxation et au bien-être

Ce week-end, le château de Meung-sur-Loire était placé sous le signe de la détente et du bien-être avec le Festival de la Sieste . Dans les jardins et dans les salles étaient installés des ateliers de yoga, de sophrologie, de massages ou encore de méditation. Thomas, jeune trentenaire parisien venu découvrir le château, a bénéficié d'un atelier de réflexologie palmaire qui l'a bien détendu : "Je trouve ce genre de pratiques très intéressantes, c'est complémentaire avec la médecine plus conventionnelle, ça permet d'agir différemment sur le corps et l'esprit, de se laisser aller au lâcher-prise et à la détente. C'est vraiment un moment privilégié."

ⓘ Publicité

Dans l'orangerie du château sont prodigués différents massages pour aider les visiteurs à se détendre. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Sophie Pétrix voit ce festival comme une réponse à un besoin général de détente. "Les gens sont vraiment demandeurs, surtout l'année dernière après le Covid ils avaient un vrai besoin de relaxation", explique-t-elle. "Les gens sont un peu plus à l'écoute de leur corps et de leurs besoins, il y a un vrai engouement."

Le cadre du château qui "invite à la quiétude"

Delphine, déjà adepte des médecines douces, voulait un vrai dimanche consacré au bien-être. "J'ai une vie très stressante et mouvementée", reconnaît-elle. "A la suite d'une maladie, j'ai découvert ces médecines douces et ces pratiques qui permettent de reposer le corps. Alors je voulais venir avec ma famille pour tester ces activités." Et le cadre du château l'a attirée : "Le château de Meung-sur-Loire est très calme, c'est un lieu reposant, chargé d'histoire, et ça invite à la quiétude." Les thérapeutes présentes, comme Fanny, confirment l'influence du lieu : "On a surtout de bonnes et de belles énergies dans ce lieu : il y a l'énergie du château avec son histoire, l'énergie des gens, des belles âmes, que rêver de mieux que d'avoir ce cadre ? Venez vibrer avec nous !"

À écouter animations du château de Meung-sur-Loire

Pour le propriétaire du château, Xavier Lelevé, ces pratiques ouvrent d'autres champs du bien-être : "Ces pratiques sont une approche du corps un peu différente, c'est une exploration d'autres domaines en complément de ce qui existe par ailleurs, il faut avoir la curiosité de découvrir d'autres moyens pour se ressourcer." Et selon lui, ce festival s'inscrit dans l'historique spirituel du château : "Le château s'inscrit toujours dans son époque, donc il est normal de continuer à recevoir. Ce sont des lieux pour recevoir, c'est des lieux politiques, de la vie de la cité. Et ce festival renvoie à la sérénité et à ce que pouvaient faire ici les moines quand ils venaient méditer au château. C'est un lieu de spiritualité. C'est la résidence des évêques d'Orléans, un ancien site païen druidique. Donc ce festival a naturellement trouvé sa place, car c'est un prisme d'approche des lieux de culture dit un peu différent, mais qui a toute sa légitimité, me semble-t-il."