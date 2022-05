Au château de Valençay, la fréquentation est revenue à la normale

C'est un site incontournable pour les visiteurs de passage en Berry. Mais aussi pour les Berrichons eux-mêmes. Difficile de se lasser du château de Valençay, qui accueille normalement 80 000 visiteurs par an. L'année 2022 se présente bien. "On retrouve des visiteurs depuis le mois de mars, c'est une bonne nouvelle", se félicite Sylvie Giroux, la directrice du monument historique et touristique. "On voit une reprise et un retour à la normale au niveau de la fréquentation et le chiffre d'affaires. On est dans ce qu'on visait en 2019 voire un petit peu mieux", ajoute-t-elle, tout en restant prudente puisque ce n'est que le début de la saison estivale.

Une souscription publique pour financer les travaux du théâtre du château de Valençay

Au château de Valençay, on peut évidemment visiter le site. Mais de nombreux événements seront organisés pour attirer un autre public. "On a des spectacles vivants avec un nouveau festival de jazz du 15 au 17 juillet en extérieur sur le site du château de Valençay", détaille Sylvie Giroux, invitée de France Bleu Berry ce vendredi. Une exposition annuelle est également à découvrir depuis le mois de mars, dans le cadre du festival international de la photographie culinaire. "Cette année, la thématique est "Amour et gastronomie" avec des photos de 21 professionnels", précise la directrice.

On a préparé toute une programmation qui s'étire jusqu'au mois de novembre"

Parmi les autres actualités du château de Valençay, il y a les travaux du théâtre. "Il prend l'eau. Ça ne se voit que quand on est au premier étage", indique Sylvie Giroux. La Mission Bern pour la préservation du patrimoine a sélectionné le site et versé une dotation de 300 000 euros. "Mais les travaux coûtent 700 000 euros. L'Etat va nous aider mais il manque possiblement de l'argent. La Fondation du Patrimoine est un allié du château de Valençay et a lancé une souscription à laquelle tout le monde peut participer", conclut la directrice du château de Valençay.