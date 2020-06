Au château des Arcis, une exposition qui mêle patrimoine historique et art contemporain

"Art-Six, Jardin d'Art, Jardins des Arcis", c'est le nom de cet événement culturel proposé à Meslay-du-Maine au cœur du domaine du château des Arcis, notamment réputé pour la beauté de ses jardins.

Pendant cinq semaines (du 27 juin au 2 août), les propriétaires des lieux proposent une exposition de sculptures avec des artistes mayennais et de la région des Pays de la Loire. Ils sont six (clin d'oeil au nom du château) à proposer leurs oeuvres dans les jardins et les dépendances du château.

C'est la deuxième édition de cette opération qui mêle patrimoine historique et art contemporain mais qui a bien failli ne pas avoir lieu en raison de la crise du coronavirus. Finalement, seules les dates ont été décalées mais les organisateurs sont parvenus à maintenir l'événement.

Cette exposition est visible jusqu'au 2 août, les lundi, vendredi, samedi et dimanche. Entrée 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants.