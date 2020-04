Au château du Coudray-Salbart, la chasse aux oeufs a bien lieu... en version virtuelle

C'est habituellement l'animation qui lance la saison au château du Coudray-Salbart, à Echiré dans les Deux-Sèvres : "Des œufs et des jeux" se tient pour Pâques, et accueille plus d'un millier de personnes, qui viennent notamment faire la chasse aux œufs. Confinement oblige, le château est fermé au public. Pas de quoi décourager les organisateurs, qui ont trouvé une autre manière de faire jouer petits et grands.

De vraies photos et des œufs virtuels

L'association Les Amis du Coudray-Salbart proposent cette année une chasse aux œufs... virtuelle. A défaut de pouvoir venir sur le site du château, elle invite les intéressés à se connecter au site internet. Un diaporama de six photos de différentes pièces du château, prises avant le confinement, sont proposées, et c'est aux curieux d'y trouver combien de dessins d'œufs sont cachés dans chaque photo. Vous les avez tous trouvés ? Il suffit ensuite d'envoyer votre réponse via le formulaire sur le site.

Les oeufs en chocolat gardés pour plus tard

Pour le gain, il a aussi fallu s'adapter : impossible de donner les 3.500 oeufs en chocolat qui devaient être cachés dans le château. Alors, pour pimenter un peu le jeu, ce sont 10 entrées gratuites pour le château qui sont à gagner. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

"Les oeufs en chocolat, il faudra bien les manger : ils sont gardés au frais, la date limite de consommation va assez loin, on espère pouvoir les offrir aux visiteurs quand on rouvrira, explique Patrick Duqueroy, le président des Amis du Coudray-Salbart. Si la période de confinement s'étend trop, on en fera don à des associations".

Garder le contact humain, même virtuel

Delphine Romagny est l'adhérente de l'association qui a lancé l'idée, et a aidé à sa réalisation en seulement 24 heures. Etudiante en tourisme, la jeune femme ne voulait pas que la chasse aux œufs soit tout simplement annulée cette année. "Elle marque le lancement de la saison pour le château, et c'était vraiment dommage que nos habitués ne puissent pas venir. Alors j'ai eu cette idée pour quand même maintenir un lien avec eux".

Et visiblement, ça fonctionne. Une petite centaine de personnes a déjà participé depuis jeudi, jour de lancement du jeu. "Ça peut paraître peu, mais on est déjà très contents", souligne Patrick Duqueroy, qui se dit aussi ému des messages reçus via le formulaire mis à disposition des chasseurs virtuels. "Beaucoup nous disent qu'ils sont très contents, nous remercient pour ce jeu. Et certaines personnes ont découvert le château via ce jeu, et comptent venir le visiter pour de vrai quand on pourra rouvrir".

Le jeu est accessible sur le site internet du château, jusqu'à lundi 13 avril, 18h.