Le Château du Puy, à Tercillat, accueille chaque année plus de 3 500 enfants, pour leur faire découvrir l'univers des contes et des fables de La Fontaine. A cause de la crise sanitaire, il est fermé depuis la fin du mois de février. Il ne rouvrira pas avant mars 2021.

Au Chateau du Puy, la magie endormie à cause du coronavirus

Dès que l'on arrive devant le Chateau du Puy, la magie opère : depuis le portail surchargé de plantes et de fleurs jusqu'à la carriole de cirque au style 19ème siècle, en passant par les massifs d'hortensia, les sculptures camouflées dans la verdure et une cage dans laquelle se repose un pigeon blanc... tout indique que l'on ne se trouve pas dans un lieu commun. Jeanne, la maîtresse des lieux, vous accueille d'ailleurs avec une chemise, un pantalon et des bottes de corsaire, un tricorne posé sur sa belle crinière blanche.

Jeanne a transformé chaque salle de la propriété - Lisa Melia

Pourtant, en ce début d'août 2020, les visiteurs sont très rares dans le château implanté sur la commune de Tercillat, dans le nord de la Creuse. Pour preuve : sur la maison de Chaperon rouge, un écriteau indique que "la mère-grand ne reçoit pas pour cause de covid-19". Personne, pourtant, n'est là pour le voir. "Vous êtes la deuxième personne que je reçois depuis le mois de mars, confirme Jeanne. J'ai aussi rencontré le réalisateur Daniel Massé, qui travaille sur un documentaire sur Georges Sand. Je vais m'occuper de certains costumes. Mais c'est tout."

Certaines robes ont été achetées, d'autres confectionnées par Jeanne - Lisa Melia

Le costume pour le documentaire sur Georges Sand - Lisa Melia

Les styles et les époques se rencontrent - Lisa Melia

Le tour du propriétaire prend du temps : douze hectares de terrain, qui comprennent une maison construite en 1789, "avec les pierres de l'ancien château, récupéré par les révolutionnaires", des bois et un corps de ferme datant du Moyen Âge. "Il y a deux cochons, précise Jeanne. Dont un qui s'appelle Trump." Ainsi qu'une chatte blanche, Marquise. Jeanne mène la visite avec un sourire pétillant, une sacrée dose d'humour et une envie de faire rêver les visiteurs. Une mission facilement accomplie.

Le lit de la Belle au Bois Dormant, en plein coeur de la forêt - Lisa Melia

Dès l'entrée de la maison, Jeanne détaille les nombreux costumes qui occupe chaque espace libre, ou presque. On démarre par une petite pièce, dans laquelle une Belle au Bois Dormant (en réalité, une voisine) se repose dans un grand lit à baldaquin. Les habitants de Tercillat sont toujours enchantés de prêter main forte à Jeanne et de se glisser quelques heures dans la peau de Cendrillon ou de l'ogre qui attend dans les bois. Dans les autres pièces, des costumes de l'époque de Sissi, "qui devrait être sous verre, mais ici les costumes vivent", des costumes de Cendrillon, Peau d'Âne, Georges Sand, Lafayette, Marie-Antoinette... "Toutes les époques et tous les univers, s'enthousiasme Jeanne. Certains habits sont d'époque, je les ai acheté, d'autres sont fait maison."

L'un des trésors de Jeanne - Lisa Melia

Dans d'autres bâtiments, Jeanne a installé deux petits théâtres. L'un est consacré aux contes, notamment ceux de Perrault, l'autre aux fables de La Fontaine. C'est notamment là qu'elle reçoit les groupes d'enfants : des scolaires à partir du printemps et des centres de loisirs à partir de l'été. "La première année, on a reçu quasiment dix milles enfants ! Ensuite, nous avons baissé, d'année en année. Désormais, nous en avons environ 3 500 chaque année. Mais pas en 2020." Le 27 février, Jeanne a reçu un car de scolaires. Le soir-même, l'un de ses fils, chercheur au CNRS, lui dit qu'il faut arrêter les visites. "J'ai obéis ! Des fois, il faut obéir à ses enfants", conclut Jeanne avec humour.

L'une des épouses de Barbe-Bleue patiente dans l'un des théâtres - Lisa Melia

Le théâtre des contes - Lisa Melia

Elle ne veut laisser aucune place au risque, surtout parce que son public est constitué de jeunes, accompagnés de leurs parents et leurs grands-parents pendant l'été. En dehors du contexte sanitaire particulier de cette année, son domaine est d'ailleurs régulièrement inspectés pour assurer la sécurité des visiteurs. En attendant, elle se consacre donc à son domaine : elle soigne ses animaux, confectionne ses costumes dont une partie est proposée à la location et s'occupe de ses deux pensionnaires. "Mon premier métier, c'est le soin, explique Jeanne. Il y a très longtemps, je tenais une maison d'accueil pour personnes âgées et malades. Je continue d'accueillir, au Chateau du Puy."

Jusqu'en mars 2021, la magie du Château du Puy restera donc en sommeil, le temps que la crise sanitaire passe.