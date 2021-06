Au Château du Rivau, dans le Richelais, les visiteurs fêtent la rose tout le week-end

C'est un bouquet de couleurs et de senteurs. Le Château du Rivau, entre Chinon et Richelieu, accueille ce week-end la fête de la rose. L'occasion pour les visiteurs de découvrir, dans une ballade visuelle et olfactive, les quelque 500 variétés de roses parfumées. "Toutes ces couleurs, ces odeurs... C'est vraiment très chouette", sourit Nicolas.

A chaque variété, son parfum et sa couleur

Seul inconvénient pour profiter du parfum des fleurs... le masque ! "On est obligé de le baisser un peu pour sentir les roses", reconnaît Nicole. Difficile de résister à l'envie de sentir toutes ces roses odorantes. Et à chaque variété, son parfum. "Les roses anglaises ont une odeur de salade de fruits", indique Patricia Laigneau, propriétaire et créatrice des jardins du Rivau.

Une variété de rose venue de République tchèque, l'une des 497 variétés différentes présente dans les jardins du Rivau. © Radio France - Chloé Martin

Roses anglaises, anciennes, de Damas... Chacune a sa forme et des pétales blancs, roses, orangers, jaunes ou encore violets. "C'est vraiment impressionnant", admettent Jacky et Sylvie. Le couple de camping-caristes tient d'ailleurs à repartir avec un souvenir. "On va acheter un rosier, mais on ne sait pas encore lequel, il y a trop de choix !"

Les visiteurs peuvent acheter un rosier, à l'occasion de la fête de la rose, au château du Rivau. © Radio France - Chloé Martin

Pour les aider, les visiteurs peuvent compter sur les conseils des jardiniers du Rivau. "On essaie de les conseiller sur leurs problèmes avec leurs rosiers ou sur leur choix de variété, selon le climat, la terre et la luminosité", explique Sarah Zadoorian, jardinière. Des ateliers, notamment de croquis à l'aquarelle ou de fabrication de parfum, sont également proposés pendant le week-end.