Au cinéma de Gorron, des séances gourmandes avec des biscuits bio et locaux

Le cinéphile est gourmand ! Manger un bon biscuit et profiter d'un film en même temps c'est désormais possible au cinéma de Gorron. Le spectateur peut consommer des biscuits bio et locaux, servis en vrac dans un sachet réutilisable. Des palet bretons, des cookies, des rochers coco, fabriqués par la pâtisserie « Fleur de lupins », à La Gravelle, et fournis par l’épicerie « Local et vrac » d’Ernée.

Cette démarche fait partie du projet alimentaire « Bien manger à Gorron », pour un accès à une alimentation locale, saine, de qualité et durable à tous les habitants du bocage mayennais. "Nous apportons ce service supplémentaire car il est demandé par le public. De plus, étant le seul cinéma du Bocage Mayennais, nous cherchons à nous renouveler pour garder cette énergie tout en dynamisant le territoire et en soutenant le commerce local. Nous ferons évoluer le concept pour répondre au mieux aux différents retours des spectateurs", précisent les responsables du cinéma de Gorron.