Au cinéma des Carmes, à Orléans, une fréquentation en berne en 2021, mais le directeur reste optimiste

Michel Ferry, invité de France Bleu Orléans ce vendredi pour dresser le bilan de l'année 2021, a vu, sans surprise, la fréquentation de son cinéma, Les Carmes, établissement indépendant de quatre salles, situé dans le centre-ville d'Orléans, baisser en 2021. Au 22 décembre, "on est un peu en-dessous des 80.000 entrées", chiffre en forte baisse, en raison de la fermeture des cinémas imposée par le gouvernement du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 et de la persistance de l'épidémie de Covid-19 en France.

"Pour vous donner une idée, en 2019, on avait fait 180.000 entrées, mais 2019 avait été une année exceptionnelle pour le cinéma partout en France et on avait eu une très belle année aux Carmes", explique Michel Ferry, qui garde le sourire malgré tout : "je considère que, en cette fin 2021, on remonte vers des chiffres plus normaux. Je pense qu'il y a des habitudes que le public va reprendre !"

Michel Ferry, le gérant du cinéma les Carmes à Orléans, devant la Une de Libé affiché à l'extérieur de l'établissement © Radio France - Anne Oger

Le directeur du cinéma des Carmes veut "voir le côté positif des choses. On a rouvert, il n'y a toujours, à notre connaissance, aucun cluster dans aucun cinéma de ce pays. Donc, on a bien fait de rouvrir. Les gens reviennent petit à petit." Michel Ferry estime que l'offre est un autre élément important pour faire revenir les spectateurs en salles (les films français comme "Antoinette dans les Cévennes", "Illusions perdues", ou étrangers comme "Madres Parelas" ont bien marché cette année) : "quand il y a un film que les gens aiment, et bien, ils se précipitent"