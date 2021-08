Au cirque Octave Singulier de Poitiers, les futurs Zavatta préparent durant l'été de beaux "pestacles"

Dans le reportage de l'été, France Bleu Poitou vous fait (re)découvrir le cirque Octave Singulier. Créée en 1985, la compagnie a posé ses valises et son chapiteau à Poitiers à la fin des années 90. Installé sur le campus de l'université, dans le quartier Beaulieu, l'école de cirque accueille autant de jeunes novices que d'artistes de renommée internationale en résidence. Et chaque été, des stages permettent aux enfants de découvrir les Arts du cirque, dans le respect des gestes barrières.

"On fait des saltos, des pirouettes, du trampoline, on a fait de la poutre, on a fait de la boule et de la gym!"

Agés de 4 ans à 14 ans, Nine, Maélys, Marick, Alice ou encore Solène suivent depuis lundi une semaine d'initiation sous le chapiteau. "On est libre, ça mélange le sport et l'art, donc c'est cool". Les copines se taquinent lorsqu'elles tombent sur le matelas. "On se moque pas mais c'est rigolo et par exemple Alice quand elle tombe, elle-même elle rigole".

"On apprend à se relever et à recommencer"

"Ils voient comment leur copain est tombé, a raté quelque chose et c'est ensemble qu'ils vont avancer et faire un spectacle, explique Thomas, l'un des artistes de la compagnie. Pour les enfants, le cirque c'est un outil hyper riche de développement de soi-même. Ils apprennent à se connaître, à avoir confiance en eux, à bosser ensemble, à s'aider, à se porter des fois, à se supporter, à se voir être acteur et spectateur."

Cerise sur le gâteau, la météo maussade de cet été fait les affaires de Corinne Vaugt, la co-responsable du cirque Octave Singulier. "Quand il fait très très chaud, c'est très dur sous le chapiteau et les températures actuelles sont moins fatigantes. Tous ces enfants vont préparer un petit spectacle où ils seront filmés. Nous ne faisons plus de représentations en public en raison de l'épidémie mais nous envoyons les vidéos aux parents".

De nouveaux stages sont prévus au cirque Octave Singulier à partir du 15 août et dès la rentrée de septembre.