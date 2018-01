Poitiers, France

"Un Dakar très hard!"

Le vieux "routier" Yves Tartarin en a vécu 19 Dakar mais des comme ça, jamais ! "L'an dernier certains concurrents se plaignaient d'une épreuve allégée et facile et bien cette année, on est servi ! Beaucoup ont été refroidi dès la ère étape et ont même abandonné. Ca râle car quand on se prépare 8-10 mois à l'avance pour se retrouver planter dès les premières dunes...Même moi il a fallu que je sois malin et patient pour m'en sortir".

de la poussière...de la poussière... © Radio France - Vincent Hulin

A bord de son buggy 2 roues motrices, Yves Tartarin a dû s'adapter : "sur certains passages de dunes, il a fallu dégonfler à 250 gr, mais ça ne passait pas, on a même dégonflé à 0 gr, ce qui est limite niveau sécurité".

le sable toujours le sable et encore du sable... © Radio France - Vincent Hulin

Avec son co-équipier Jérôme Meunier, Yves Tartarin roule à l'économie :" on est à 110 km/h maxi quand on peut, mais on fait attention à la voiture, on est des amateurs et on n' a pas l'assistance des pros".