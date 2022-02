Au Coliseum d'Amiens, les enfants s'initient au hockey sur glace

Les Jeux Olympiques d'hiver sont souvent l'occasion de découvrir des sports plutôt discrets le reste du temps. Le curling et le bobsleigh bien sûr, mais aussi le hockey-sur-glace. Une épreuve dans laquelle l'équipe de France ne s'est cependant pas qualifiée. Mais pour faire découvrir ce sport, le Coliseum organise pendant cette première semaine de vacances un stage d'initiation.

L'objectif pour Sacha Kalissa, responsable des activités sports et Loisirs au Coliseum : mettre le hockey à la portée de tous. "Il faut savoir qu'il y a très peu de patinoires, 150 en france. Donc il y a une forme d'inégalité géographique, les enfants qui n'ont pas de patinoire dans leur ville passent à côté d'expérience du hockey, du patinage, d'une ouverture sur les sports de glace."

Souvent tout à apprendre

Car loin d'être un sport comme les autres, le hockey sur glace requiert d'abord d'apprendre à... se déplacer. Car à l'inverse, du football ou du tennis, où courir est généralement un acquis, avancer sur la glace est une technique en soi. Domitie, 10 ans, n'avait jamais chaussé de patins à glace avant ce lundi : "J'ai appris à avancer, tourner, s'arrêter, et à reculer, ça c'est un peu compliqué".

Pour certains, il faut d'abord apprendre les bases : se déplacer sur la glace. Ici, l'atelier consiste à reculer en slalom. © Radio France - Bastien Roques

Quant à manier une crosse et un palet, c'est une autre paire de manches. Timéo, 9 ans, en est à son deuxième stage, et il est loin de tout maitriser : "Le plus dur c'est de _continuer à avancer avec le palet_. Soit on avance trop vite et du coup il est derrière, soit on tire trop fort et du coup il va trop loin, et on doit aller le chercher, ça m'arrive encore".

Des progrès rapide pour les enfants

Heureusement, les enfants progressent très vite, constate la patineuse Faustine Van Den Hove : "J'ai des enfants qui n'ont jamais patiné avant ce stage, et on voit vraiment l'évolution sur les trois premières séances. A la fin de la semaine, on est fiers d'eux parce qu'ils se sont dépassés, ils ont dépassé leur peur et leurs appréhensions de la chute, c'est gratifiant."

"Bien souvent, les enfants mais aussi les parents sont surpris de la progression pendant la semaine mais surtout d'avoir vécu une expérience complètement particulière", abonde Sacha Kalisa. "Donc on a l'ambition de leur donner un vrai goût et des possibilités de découvrir ce qu'est le hockey sur glace".