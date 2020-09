Au conservatoire de Bourges, malgré le Covid-19, "la rentrée se passe bien"

En cette période de rentrée scolaire et de retour au travail, c'est l'heure des inscriptions dans différentes activités. Une période charnière pour le conservatoire de Bourges. "La rentrée se passe bien dans l'ensemble parce qu'on a rassuré les élèves et les parents dès le départ", se félicite William Bensimhon, le directeur du conservatoire. "On a de plus en plus d'inscriptions. Je suis confiant. Je pense qu'on va récupérer nos effectifs d'avant", ajoute William Bensimhon, invité de France Bleu Berry ce mardi.

Un important travail de pédagogie est mis en place pour rassurer les élèves et parents qui auraient besoin de l'être. "On a demandé aux professeurs de venir chercher les plus jeunes dans le hall. On a fait en sorte de rassurer ceux qui fréquentent notre établissement pour la première fois", précise-t-il. Le protocole sanitaire est strict : gel hydroalcoolique à l'entrée, port du masque pour les déplacements, distanciation sociale dans les salles. "Ce qui compte beaucoup aussi, c'est l'aération des salles", indique William Bensimhon.

Le directeur du conservatoire de Bourges y tient : malgré les coûts supplémentaires liés à la crise sanitaire et l'achat d'équipements de protection, les tarifs ne vont pas augmenter. "On veut accueillir tous les élèves dans les mêmes conditions que l'année précédente", insiste William Bensimhon.

La rentrée et la reprise des cours se feront en douceur également pour les élèves, après plusieurs mois perturbés. "On a trouvé des élèves avec un regain de motivation qui ont beaucoup demandé, qui se sont appuyés sur le support numérique, qui ont envoyé des vidéos. D'autres se sont éloignés d'une pratique régulière. Il faut redonner de l'envie, accompagner au mieux pour que cette motivation s'accompagne d'un travail régulier de la pratique instrumentale", conclut le directeur du conservatoire de Bourges.