Laval, France

"Le bonheur est dans la cuisine" disait Paul Bocuse. Le chef français le plus célèbre est mort ce samedi à l'âge de 91 ans. Celui que l'on surnommait le cuisinier du siècle détenait trois étoiles au Guide Michelin depuis plus de 50 ans. Un record. Paul Bocuse laisse orphelin plusieurs générations de cuisiniers. C'est le cas de Laurent Semerie. Ce lavallois a travaillé aux côtés de Paul Bocuse pendant plus de sept ans. Cet ancien chef-pâtissier à l'Auberge du Pont de Collonges se souvient d'un homme simple et bienveillant.

"Il passait tous les jours en cuisine, il s'y arrêtait, il mangeait à la table des chefs avec nous. C'était un homme très simple. Avec lui, il ne fallait pas dériver, il y avait une ligne de conduite à tenir. C'était le garde-fou et en cuisine Paul Bocuse était là pour nous guider. Tu pouvais lui dire 'ah c'est pas mal ce que j'ai fait monsieur Paul, j'ai fait un essai'. Alors il goûtait et il disait 'oui c'est bien mais tu peux aller plus loin'. Donc avec ce chef rien n'était acquis. Il maintenait toujours le fait que l'on pouvait faire mieux. Je retiendrai un mot à ses côtés : celui d'élévation. Au contact de Paul Bocuse tu ne peux que t'élever" raconte Laurent Semerie.