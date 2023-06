Au Croisic, les sauveteurs en mer de la SNSM ont besoin de dons

À la veille de l'été, les sauveteurs en mer comptent sur vous ! La SNSM (société nationale de sauvetage en mer) a lancé depuis ce jeudi 15 juin sa grande campagne nationale annuelle d'appel aux dons. Une manière de sensibiliser les plaisanciers et vacanciers à la veille des grandes vacances pour cette association de loi 1901 qui s'appuie à 70% sur des fonds privés (legs, dons et mécénats) et dont les sauveteurs sont pour la plupart bénévoles. Ils sont 9.000 partout en France.

Gérard Le Cam, président depuis 2013 de la station SNSM du Croisic, est d'ailleurs toujours à la recherche de dons pour former les sauveteurs et acheter ou entretenir du matériel : "Nous sommes toujours à la recherche de donateurs, parce que l'on en perd tous les ans une certaine quantité, explique-t-il. Sur une station comme la mienne, ça représente 5 à 10% de donateurs. Ce sont des gens qui arrêtent de donner ou qui tombent malades par exemple. D'où cette campagne nationale de collecte, qui permet de revitaliser un petit peu les ressources."

Avant la saison estivale, Gérard Le Cam est plutôt serein. "Nous sommes rodés, les matériels sont prêts, les hommes sont prêts et entraînés, nous avons des entraînements toute l'année une à deux fois par semaine. Les nageurs-sauveteurs qui vont arriver sur les plages du Croisic et de Batz-sur-Mer sont entrainés eux aussi."

Chaque année, partout en France, les sauveteurs de la SNSM secourent plus de 10.000 personnes en mer et sur les plages. Six nageurs-sauveteurs sont attendus sur les plages du Croisic cet été, neuf à Batz-sur-mer, pour prêter main forte aux 35 bénévoles présents toute l'année. Le week-end du 24 et 25 juin auront lieu également les journées nationales des sauveteurs en mer. Au programme : démonstrations de sauvetage, ateliers de premiers secours et l'occasion de faire des dons à la SNSM. Pour faire un don à l'association, vous pouvez aussi vous rendre sur le site SNSM.org.