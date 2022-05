Au départ de Toulouse, des aviateurs dans les traces d'Antoine de Saint-Exupéry

Après deux ans d’interruption pour cause de la crise du Covid-19, le Rallye aérien Toulouse - Saint Louis du Sénégal est de retour en 2022. Depuis 1983, il salue l'aventure des pionniers de l'Aéropostale, qui décollaient de Toulouse-Montaudran pour transporter le courrier vers l'hémisphère sud. Un des pilotes étant un certain Antoine de Saint-Exupéry, auteur du "Petit prince".

C'est même une double édition du rallye cette année : avant le traditionnel rendez-vous de septembre vers le Sénégal, 16 équipages d'aviateurs ont pris le ciel en direction du sud du Maroc, ce jeudi 26 mai. Les avions ont décollé de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes en direction de Cap Juby, aujourd'hui appelée Tarfaya.

J'ai pris "Courrier sud" dans mon sac

Car c'est dans cette cité marocaine du bord de l'Atlantique que la carrière d'écrivain d'Antoine de Saint-Exupéry décolle véritablement, en 1929. Alors qu'il est chef d'escale à Cap Juby pour l'Aéropostale, il écrit "Courrier sud", son premier roman qui inspirera la suite de son oeuvre.

Les aviateurs ont soigneusement préparé leurs plans de vol. © Radio France - Mathieu Ferri

Et encore aujourd'hui, cette histoire est palpable pour Clara Aubry, une des plus jeunes participantes du rallye cette année. Cette Commingeoise originaire de Soueich, près de Saint-Gaudens, s'envole vers le Maroc avec deux coéquipières. "C'est fascinant. Et à chaque fois qu'on en parle, ça nous met des frissons. On a toutes pris "Courrier sud" dans nos sacs, pour s'imprégner un petit mieux de ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté pour écrire ce livre". Clara avoue aussi qu'elle a pris un calepin, pour "_coucher sur le papie_r" son vécu.

Clara en pleins préparatifs. © Radio France - Mathieu Ferri

L'arrière petit-neveu de Saint-Ex parmi les participants

Et cette édition du rallye est d'autant plus particulière que parmi les participants figure Hugo de Halleux, 23 ans, arrière petit-neveu d’Antoine de Saint Exupéry. Il est déjà pilote professionnel, et a pris le départ sous les yeux de son grand-père François d'Agay, neveu de l'écrivain. Avec une émotion familiale forte mais contenue : "pour nous, avoir un nouveau pilote dans la famille, c'est formidable. C'est la mémoire. Maintenant ça y est, c'est son début. Il prend la suite, et je lui souhaite beaucoup de succès".

Avoir un nouveau pilote dans la famille, c'est formidable.

Hugo est lui aussi conscient de cette histoire : "Il y a d'abord un questionnement parce que c'est la première fois que je vais voler aussi longtemps. Mais il y a aussi une excitation, c'est un peu l'aventure d'aller sur les traces des pionniers. Ca va être incroyable, et j'espère revenir plein de souvenirs. Aller dans le désert, ce qui a inspiré l'œuvre d'Antoine, va peut être nous inspirer nous aussi, nous faire rêver. On va s'imaginer des choses. Oui, je pense que ça va me faire rêver".

Le rallye dure dix jours, en dix étapes en Espagne et au Maroc. Quant à la version pus longue, vers Saint-Louis du Sénégal, elle se déroulera du 17 au 30 septembre 2022.