Au détour des ruelles de Sens (Yonne), un voyage dans le temps avec Bernard Brousse

Ce sont les journées du patrimoine ce week-end avec 490 animations prévues dans l'Yonne. L'occasion de nous intéresser à ceux qui mettent en valeur ce patrimoine, comme le spécialiste de la cathédrale de Sens et amoureux de sa ville, Bernard Brousse qui nous emmène à travers les ruelles sénonaises

Pour partir à la découverte de recoins et ruelles de Sens (Yonne) parfois méconnus des habitants, un homme est tout désigné: Bernard Brousse, président de l'Office du tourisme de Sens et du Sénonais depuis 2004, historien spécialiste de la première cathédrale gothique au monde (Saint-Etienne de Sens) et passionné par sa ville natale. Il nous amène par exemple à découvrir ce passage, dont l'entrée se fait par une porte basse dans la rue Jean Cousin

"Là c'est une petite traverse qui sinue entre deux maisons" Copier

Suivre Bernard Brousse dans Sens, c'est faire sans cesse des allers-retours dans le temps, comme devant cette entrée de cour où il nous fait passer du Moyen-Age à l'empire romain, pour finir dans un hôtel particulier du XIXe où il est question d'un cercueil exposé dans un salon

"Là, il y avait une magnifique demeure, si vous étiez venus (il y a un certain temps) au Moyen-Age" Copier

Cette passion pour la ville de Sens, toujours teintée d'humour, est née très tôt raconte Bernard Brousse: "très jeune cela m'intéressait déjà cette histoire de Sens. Dans ma famille on avait des livres d'Histoire alors je feuilletais ça et je trouvais cela très intéressant. Et puis j'habitais avant rue Beaurepaire, dans un immeuble disparu maintenant, donc baignant dans un monument plus ou moins historique sur le bords, ça incite à continuer." Voilà plus de trois décennies que Bernard Brousse fait partager sa connaissance de la ville à travers des visites, au point qu'on se demande comme il est possible d'accumuler autant de connaissances.

Dans la ruelle des Jacobins menant au couvent disparu dont quelques vestiges trônent désormais à New York au musée des cloîtres © Radio France - Renaud Candelier

"Les monuments sont un peu des aides-mémoire"

Un homme modeste aussi quand il assure s'appuyer d'abord sur le travail de ses collègues historiens, comme Jacques Gyssels, sauf que cet enthousiasme pour Sens se ressent chez lui à chaque instant:

"Dans cette ville, on marche sur l'histoire partout, on se cogne sur les monuments historiques" Copier

Une ruelle au bâti médiéval ou Renaissance, comme beaucoup dans la vieille ville de Sens (Yonne) © Radio France - Renaud Candelier