Au Donzeil, les habitants vous invitent à fêter le printemps

Une petite dizaine d’habitants lance ce dimanche la première édition du "Printemps en fête" au Donzeil. Au programme : une balade botanique et ornithologique, du tissage naturel, des contes et de la musique pour regarder autrement la nature qui s’éveille.

Le Donzeil, France

"Pas besoin de faire un safari au Kenya pour découvrir de nouvelles choses, on a tout ici !" En désignant le petit chemin couvert de mousse devant elle, Marie-France Doucet ne cache pas son enthousiasme. Elle fait partie des volontaires qui préparent la première édition du "Printemps en fête", organisée ce dimanche 24 mai au village Le Donzeil, près d’Ahun (Creuse).

La fête commence à 14h par une balade botanique et ornithologique dans les petits chemins de la commune. "C’est en m’occupant de leur entretien que j’ai découvert des coins magnifiques , explique Mayeul Renneteau, co-organisateur de l’événement. Là, on est devant un très beau panorama, plus loin on passe devant un ancien lavoir… le but c’est de montrer à quel beau Le Donzeil est beau au printemps." Et de célébrer la fin de l’hiver comme il se doit : "On a tous tendance à rester chez soi l’hiver, on n’en pouvait plus d’attendre le printemps !" sourit-il.

Même à ceux qui pensent bien connaître la campagne, ou ceux qui y vivent, on promet des surprises . Laura Garraud, co-organisatrice.

La marche est accompagnée par des habitants passionnés de faune et de flore : "On a lancé un appel et reçu plein de réponses positives venant du Donzeil même", se réjouit Laura Garraud, co-organisatrice. Marie-France Doucet a répondu présent : en ornithologue amateur, elle se propose de parler des oiseaux qu’on peut écouter au printemps et que les marcheurs ne manqueront pas de croiser.

Une partie des bénévoles et habitants du Donzeil qui préparent le "Printemps en fête". © Radio France - Céline Autin

Connaissez-vous par exemple le pouillot véloce ? "Son chant c’est chip chap, chip, chap… on l’appelle comme ça parce que c’est le premier à revenir d’Afrique", détaille Marie-France Doucet, les yeux pétillants. Des histoires comme celle-là, elle en a des dizaines à raconter, et plein d’autres idées pour la balade : "On pourrait récolter de la sève de bouleau sur le chemin, c’est très nourrissant".

Deux maîtres mots : gratuité et partage

Après la balade, direction l’activité de tissage naturel devant la mairie. "On va installer des fils naturels sur quatre arbres, et tous le monde pourra tisser avec ce qu’il ou elle a ramené de la marche : mousse, genêts, houx. On le laissera ensuite en place jusqu’à ce que ça se détruise soi-même."

L’après-midi sera aussi animé par des contes, par de la musique et par un troc de semences. "On appelle tous le monde à venir avec des plants. On le fait déjà entre jardiniers, alors on a pensé, pourquoi ne pas l’étendre ?" explique Laurence, une habitante du Donzeil qui a rejoint le projet. "_On insiste sur la gratuité du projet, tout est fait dans un souci de partage et d’échange"_renchérit son mari, Bruno. À la fin de la journée, les participants sont invités à un repas participatif : "chacun amène quelque chose", indique Laura Garraud.

Le départ de cette première édition est fixé devant la salle polyvalente du Donzeil, à 14h.