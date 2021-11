"Au fer rouge", 120 ans de Stade Rennais compilés en 80 minutes de "pure émotion"

À l'occasion de ses 120 ans, le Stade Rennais a voulu marquer le coup. Le SRFC s'affiche dès ce mercredi, non pas au Roazhon Park, mais au cinéma à l'occasion de la sortie du film d'Antoine Biard, "Au fer rouge". Il retrace plus d'un siècle d'histoire des Rouge et Noir.

Il ne faudra pas tarder pour aller voir ce concentré de Stade Rennais en salle obscure. Dès ce mercredi 10 novembre, "Au fer rouge" s'affiche au cinéma l'Arvor, à Rennes, jusqu'au 16 novembre. Le film d'Antoine Biard, réalisateur de "Tu ne seras jamais seul", ambitionne de parler directement au cœur des supporters des Rouge et Noir, pour marquer les 120 ans du club.

"Un côté intemporel"

"Toujours les poils qui se dressent", résume l'ancien capitaine rennais Romain Danzé. "Ce sont des images qui ne laissent pas indifférent", sourit le responsable des relations publiques et du développement du SRFC, en revoyant les images de la coupe de France 2019, soulevée avec le capitaine de l'époque, Benjamin André. Une coupe, 48 ans après la dernière, et un des très nombreux jalons dans l'histoire des Rouge et Noir ; l'arrivée de Jean Prouff, l'époque Raymond Keruzoré, les coupes de France 1965 et 1971, la descente en deuxième division, la création du centre de formation, les épopées européennes... Autant de moments inscrits dans l'ADN du club.

"Il y a un côté intemporel qui est assez marrant", note le président du conseil d'administration du club, Jacques Delanoë. "Les histoires sont un peu toujours les mêmes, vous le verrez dans le film. Par exemple, la présentation de la coupe de France place de la mairie", relève-t-il. Deux clichés, l'un en noir et blanc un jour de juin 1971, qui se superpose à celui d'avril 2019. "Il y a des similitudes assez incroyables. Ce film, il montre tout ça." Avec une forme de subjectivité, pour résumer 120 années, 120 saisons, en 80 minutes. Un parti pris que le club espère porteur, pour continuer à fédérer autour des Rouge et noir, mais surtout à se projeter sur les années qui viennent.