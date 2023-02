Au festival "Auxerre fait son Angoulême", la BD donne goût à la lecture

Le nez dans sa BD, Sacha 10 ans, découvre les nouvelles aventures d'un drôle de super héros: "Fishman", l'oeuvre de l'auteur belge Dominik Vallet. "Je connaissais déjà, j'aime beaucoup", glisse la tête blonde qui est tombé dans la marmite de la BD quand il était petit. "Je n'ai pas la télé à la maison, en revanche j'ai beaucoup, beaucoup de livres. Et les premiers que j'ai lu, c'était des BD", explique-t-il sous l'oeil amusé de Vallet. "Cela fait plaisir à voir, à une époque où il y a beaucoup d'écrans. Et puis c'est super de voir les enfants se marrer aux blagues qu'on a mis dans l'histoire."

Les parents "trainés" par les enfants au festival

Sur le stand juste à côté, Constance, 6 ans, grand sourire et lunette ronde au bout du nez, attend sa dédicace. "On a été trainés ici par nos enfants", se marre son père. "Mais ça tombe bien car il y a son auteur préféré qui est là, donc elle va avoir son dessin". Son goût pour la lecture et les BD, elle le doit à ses parents. "Mon papa et ma maman me lisent des histoires depuis que je suis toute petite", explique-t-elle. "J'aime un peu tout, les BD, les romans, les histoires imaginaires, j'aime bien."

Le festival "Auxerre fait son Angoulême" se poursuit jusqu'à dimanche, au Théâtre d'Auxerre. © Radio France - julien Froment

Si l'éducation à la lecture passe par les parents ou l'école, la BD est pour Dominik Vallet un moyen simple d'intéresser les enfants. "Il y a des images dans la BD, et vu que nous sommes dans une société d'images, cela fait moins peur, et cela permet d'emmener les enfants vers la lecture. Après, est-ce que les enfants vont passer de la BD au roman? Ce n'est pas gagné, mais c'est déjà un premier pas. Et lire une BD, c'est déjà lire."

Mélissa Boucher, membre de l'association Aux'I.D qui a permis la tenue du festival ne dit pas le contraire: "Quand j'étais petite, j'avais aussi du mal avec les romans, les images permettaient de donner plus de vie aux textes. Et ce sont les illustrations qui m'intéressaient le plus. On le voit aussi avec Mortelle Adèle. Cela fait un carton chez les enfants, le personnage est très rigolo et je pense que ça fonctionnerait moins si c'était en format roman. La BD c'est une superbe porte d'entrée pour ça."

Lire, là est donc l'essentiel et peu importe le format, avec ou sans image, en tout cas, la BD se porte très bien en France, puisqu'il s'en est vendu l'an passé près de 85 millions d'exemplaires.

Auxerre fait son Angoulême : 11 et 12 février, de 10 à 18 heures au théâtre d'Auxerre, 54 Rue Joubert, 89000 Auxerre.