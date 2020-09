Au festival Forêt Follies, près de Guéret, la sculpture sur bois attire les curieux

Cinq artistes, réunis dans l'association Solid-Art, sculptent des hiboux, des ours et même des pièces d'art abstrait sous les yeux de visiteurs épatés. Et pour cause : leur outil de travail est une tronçonneuse. Un outil qui permet de tailler avec précision les différentes parties des œuvres.

Un dauphin, une danseuse, un personnage ? Nombreux sont les visiteurs du festival Forêt Follies, en forêt de Chabrières, à avoir tenté de deviner ce que représentaient les différentes sculptures en bois en cours de réalisation. Petit à petit, on voit finalement apparaître un coq, un hibou grand duc ou encore des œuvres abstraites, réalisées dans des souches d'épicéa. "C'est impressionnant ! Avec d'aussi grosses souches et une tronçonneuse, on ne s'attend pas à autant de minutie dans la réalisation de ces sculptures", s'étonne Marjorie, habitante de Roches.

La tronçonneuse, un outil dont il ressort "une douceur"

Car malgré son apparence et surtout son bruit assourdissant, la tronçonneuse offre beaucoup de finesse. Marceau Bourdarias est à l'origine de la sculpture du hibou grand Duc : "C'est le bruit qui donne cette impression de violence à la tronçonneuse. Mais on a fait des vidéos où on a ensuite coupé le bruit des tronçonneuses : il en ressort une douceur, presque une sensualité, explique le sculpteur sur bois, arboriste de métier, venu de Corrèze. C'est un outil qui enlève le bois avec douceur et respect des fibres."

Car au départ, ce sont des morceaux de plusieurs dizaines de centimètres que taillent les sculpteurs ; ils ont à leur disposition plusieurs modèles de tronçonneuses, qui leur permettent d'affiner leurs coupes.

Des œuvres qui peuvent être retouchées à l'infini

Mais parfois, il faut délaisser la tronçonneuse n'est pas suffisamment précise ; le sculpteur se tourne alors vers des outils plus petits, comme la gouge. Elle permet dans le cas du hibou de dessiner son visage - bec, yeux et même plumes.

Des traits, des détails qui pourraient sans cesse être retravaillés, sourit Julien Coirier, sculpteur sur bois venu de Vendée. Lui-même est en train de réaliser une pièce d'art abstrait, une sphère qui traverse une planche de bois. "A chaque fois qu'on regarde en faisant un quart de tour, on voit un petit défaut, on le reprend. Et puis on se retourne encore d'un quart de tour, ce défaut qu'on vient d'enlever, on voit que ce n'était pas le bon, donc on remaigrit un petit peu... Mais à un moment donné, il faut s'arrêter !"

La sculpture d'art abstrait de Julien Coirier, au festival Forêt Follies ce samedi 12 septembre 2020 © Radio France - Jeanne Daucé

L'artiste peut faire des retouches sur sa sculpture quelques mois, voire quelques années après l'avoir réalisée. D'autant que même après le dernier coup de tronçonneuse, la sculpture n'est pas terminée.

Car le bois évolue pendant le séchage : pour du bois massif, il y a un à trois centimètres qui sèchent en une année. Cela représente donc plusieurs années de séchage pour les pièces réalisées par les sculpteurs de Solid-Art.