Au festival Viva Saintes, "on a l'impression d'être de vrais Romains et Gaulois avec nos toges"

Se balader en Romains ou en Gaulois dans les rues de Saintes, c'est possible ce week-end ! Chloé, 18 ans, a joué le jeu. "C'est marrant, on a l'impression d'être de vrais Romains et Gaulois avec nos toges", témoigne la jeune femme dans sa longue robe bleue. A l'occasion de la deuxième édition du festival Viva Saintes, du jeudi 10 août au dimanche 13 août, des animations sont organisées pour vivre à Saintes comme à l'époque gallo-romaine.

Audrey, elle, est accompagnée de ses deux filles, et elles sont toutes les trois costumées en Romaines. En plus du côté ludique, elle y voit une manière de vivre une période historique : "ça porte sur le programme d'histoire de ma grande et ça se prête bien au patrimoine culturel de la région ". C'est justement le but du festival : mettre en avant le patrimoine culturel de l'ancienne capitale d'Aquitaine, notamment son amphithéâtre, l'Arc de Germanicus ou encore les thermes.

Des costumes pour petits et grands ce samedi 11 août, de 11 à 13 heures et de 15 à 20 heures, dans la salle des Jacobins. © Radio France - Fanny Baye

La cabine d'essayage aussi, est spéciale. Elle permet aux volontaires de se changer mais surtout de voyager dans le temps pour remonter... plus de 2 000 ans en arrière.

C'est la première année que des costumes sont à disposition de celles et ceux désireux de vivre l'expérience jusqu'au bout des pieds. La costumerie est installée dans la salle des Jacobins et est ouverte ce samedi 12 août, de 11 à 13 heures et de 15 à 20 heures.