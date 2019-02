Au Fil du Son : Big Flo et Oli à l'affiche de l'édition 2019 du festival de Civray

Le festival "Au Fil du Son" dévoile deux nouveaux artistes qui participeront à l'édition 2019, du 25 au 27 juillet 2019 à Civray. Il s'agit de Big Flo et Oli et Vladimir Cauchemar.

Illustration : Big Flo et Oli en concert à Lille en mars 2018.

Civray, France

Le festival Au Fil du Son continue de dévoiler les noms des artistes qui participent à son édition 2019, du 25 au 27 juillet. Elle ajoute deux artistes : Big Flo et Oli, et Vladimir Cauchemar. Ils s'ajoutent notamment à Eddy de Pretto et Boulevard des airs. Il s'agit de la 16ème édition du festival de Civray.