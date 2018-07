Civray, France

Le festival au Fil du Son, c'est avant tout une aventure lancée par des anciens élèves du lycée André Theuriet. Grégoire Renaudon et Damien Guitard ont lancé le festival et sont aujourd'hui respectivement directeur et régisseur d'au Fil du Son. Ils racontent.

C'est une famille, et le festival n'est pas prêt de s'arrêter

"On avait terminé le lycée un an plus tôt, on y est retourné pour aider notre CPE à préparer la traditionnelle fête du lycée. Il nous a alors lancé une idée qu'il avait : faire un best-of des cinq dernières fêtes du lycée. On a décidé de s'en occuper" raconte Grégoire Renaudon et Damien Guitard. Le groupe d'anciens lycéens a alors une vingtaine d'années, il faut créer une association et récolter des fonds.

Les deux amis d'enfance sont toujours aujourd’hui les piliers du festival. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Les débuts sont plus ou moins difficiles, entre "un premier concert avec pour bilan un déficit", et "un cabaret qui se passe bien mais sous la pluie". Finalement le best-of des fêtes du lycée est organisé, mais les jeunes décident de ne pas s'arrêter là. En 2004, le festival est créé, il s'appellera au Fil du Son. Quelques centaines de personnes assistent à la première édition du festival, avec notamment le groupe As de trèfle.

Quelques centaines de personnes pour la première édition

Quinze ans plus tard, c'est 30 000 festivaliers qui se rassemble à Civray, qui décuple d'ailleurs sa population le temps d'au Fil du Son. "C'est une famille, et le festival n'est pas prêt de s'arrêter" assure Grégoire Renaudon.