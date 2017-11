Au Grand Hôtel La Cloche à Dijon, le brunch, on en redemande

La formule buffet à volonté, c’est aussi dans les établissements haut de gamme. Le brunch proposé depuis 2009 au Grand Hôtel La Cloche à Dijon, établissement cinq étoiles, fait désormais salle comble chaque dimanche.

Après une bonne grasse matinée le dimanche, rien de tel qu'un brunch plutôt qu'un petit déjeuner. Cette formule anglo-saxonne de repas-buffet, que l'on pend entre la fin de matinée et le début d'après-midi fait de plus en plus d'adeptes. A Dijon, l'hôtel 5 étoiles de la Cloche propose un brunch chaque dimanche depuis 2009. Et ça ne désemplit pas, constate Antoine Munoz, le directeur général de l'établissement, alors qu’au début, un doute subsistait : « on se disait qu’on risquait de perdre une clientèle de repas de famille, et finalement non, on a augmenté cette clientèle, parce que les gens se retrouvent en famille, dans une formule conviviale, et le pari a été réussi ».

La Cloche, symbole dijonnais de l'hôtellerie de luxe, depuis 1884 place Darcy. © Radio France - Jacky Page

Le brunch de la Cloche, c’est un buffet à volonté haut de gamme, avec des entrées froides, des salades, du saumon, des verrines, deux plats chauds, ce jour-là poulet Gaston Gérard et soufflé au saumon, avec un choix d’accompagnements, et puis évidemment un buffet de desserts. Dans les cuisines, Fabien, premier chef de partie, s’active pour réapprovisionner les plats les plus demandés, qui ne sont pas d’ailleurs les plus sophistiqués. « Rosbif, saumon fumé, partent très bien, les desserts aussi comme brownies et crèmes brûlées. On a beaucoup de clients qui apprécient nos quiches. C’est pourtant très simple à faire, mais quand c’est bien fait, c’est toujours très bon ».

Une clientèle essentiellement locale

Nous sommes dans un établissement cinq étoiles, mais les convives du brunch ne portent ni costume, ni cravate. Les tenues sont décontractées. Bruno et Sylvie sont venus de Gevrey-Chambertin. Ce brunch, c’est un cadeau de leur fille. Assiette en main, chacun se sert. Bruno s’extasie devant les verrines, son épouse essaie de ne pas trop se servir, car elle voudrait avoir encore assez d’appétit pour le dessert. Jusqu'ici, tout se passe bien pour eux :"c'est classe et très fin", juge Bruno.

Antoine Munoz note que la clientèle du brunch est très locale : « beaucoup plus de Dijonnais que de clients de l’hôtel. C’est devenu je pense une institution dijonnaise. On parle du brunch de la Cloche. » Le brunch est facturé 39 euros. Il vaut mieux réserver puisque le restaurant doit souvent refuser du monde.