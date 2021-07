Au Grand-Lucé, c'était la fête du vintage et des vélos anciens ce week-end

Le Grand-Lucé a remonté le temps ce week-end à l'occasion du rallye de vélos anciens. Au total, les deux courses samedi et dimanche matin ont attiré 91 participants, contre 150 l'an dernier, mais en raison du Covid, les organisateurs ont dû limiter le nombre de vélos sur le départ.

"Il n'y avait pas eu de manifestation autour des vélos anciens depuis septembre 2019", précise Lionel Pillot, l'organisateur de l'événement. "Le vélo ancien est très présent dans le Grand Ouest, il y a beaucoup de pratiquants dans les Pays-de-la-Loire."

Malgré son annulation l'an dernier, la manifestation a surtout attiré des sarthois. Outre le rallye, une brocante était également organisée. Sous sa tente, Bruno est venu vendre des pièces et des vélos anciens. "Je me suis focalisé sur les vélos manceaux, n'étant pas originaire de la région, j'aime bien taquiner des locaux sur leurs cultures du vélo."

Tenues d'époque

Pour ce rassemblement centré autour du vintage, les visiteurs étaient invités à venir habillés de tenues d'époques, surtout issues des trente glorieuses. "On se prend au jeu de chercher des fringues, histoire de pousser le vice jusqu'au bout", ajoute-t-il dans sa combinaison bleu, un béret sur la tête.

Une reconstitution d'un camp militaire de la Seconde Guerre mondial a aussi été installé par l'association de collectionneurs Sarthe Military Véhicules. "On a fait un camp de base, un peu ce qui se pose pour une huitaine de jours et qui bougeait avec l'avancée du front", précise Jean-Romain Thierry, son président.

. © Radio France - Raphael Cann

Ces passionnés portent aussi des uniformes militaires et se mêlent aux autres tenues d'époque. "C'est cette ambiance différente qui a attiré notre attention et on n'est pas déçu", se réjouit Guy, un retraité d'une commune voisine. "Ça nous transporte 50 ans en arrière, c'est vraiment très bien."